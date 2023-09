Presidente Boric: “Quiero que al Consejo Constitucional le vaya bien”

“Quiero que al Consejo Constitucional le vaya bien”, aseguró este viernes, en Estados Unidos, el Presidente Gabriel Boric, refiriéndose al proceso de redacción de una nueva Carta Magna.

El Mandatario fue consultado por las críticas del Partido Republicano a una supuesta injerencia del Ejecutivo en la labor del órgano redactor.

“Me preocupa el proceso constitucional porque estoy convencido de que Chile necesita una nueva Constitución y yo al Consejo Constitucional le deseo todo el éxito y espero que prime la voluntad de llegar a acuerdos. En mí no van a encontrar un antagonista para eso”, señaló, garantizando la difusión de información objetiva respecto al proceso.

“Yo quiero que al Consejo Constitucional le vaya bien, que Chile tenga una nueva Constitución y me interesa colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance en esa dirección, no en polarización ni en confrontación ni en buscar antagonistas para tratar obtener réditos de corto plazo”, agregó.

El Mandatario recalcó que “este tema es demasiado importante como para quedarse cada uno en su trinchera”.

“Tenemos que pensar más allá y además, por cierto, no repetir los errores que cometimos en el primer proceso. Y eso yo por lo menos lo tengo muy claro y voy a actuar en consecuencia con esos principios y con el objetivo de que a nuestro país, a Chile, le vaya bien y podamos tener una nueva Constitución”, sostuvo.

El gobernante acotó que solo se referirá al texto cuando esté la versión definitiva que se plebiscitará en diciembre.

“Todavía quedan votaciones pendientes, queda una revisión por parte de los expertos. Por cierto que hay preocupaciones, pero yo no soy catastrofista y no me voy a situar ni prestar para generar antagonismos en esto. Yo quiero que al consejo le vaya bien y en esa línea nuestro gobierno va a trabajar”, aseguró.