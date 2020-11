Presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara le cierra la puerta al proyecto de Vallejo que busca modificar quórum de la convención: No lo pondrá en tabla

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Matías Walker (DC), anunció esta jornada que no pondrá en tabla el proyecto promovido por su par, Camila Vallejo (PC) que busca modificar el quórum de 2/3 de la Convención Constitucional.

La iniciativa de la parlamentaria comunista pretende que sea el mismo órgano el que defina los quórums para aprobar las normas que discuta. Lo que va en contra de lo acordado el pasado 15 de noviembre de 2019, en el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución.

La decisión de Walker se dio luego de que el diputado UDI, Juan Antonio Coloma, pidiera que la iniciativa fuese puesta en tabla "para que todos quienes legítimamente suscribimos ese acuerdo, podamos votar y digamos si estamos o no por respetar la palabra empeñada y los compromisos adquiridos”.

“Nos parece fundamental que temas como estos que buscan alterar, cambiar las reglas del juego de forma radical sean inmediatamente rechazadas por las fuerzas democráticas”, agregó el gremialista e integrante de la citada instancia parlamentaria.

Al respecto, Walker señaló que "he sido muy claro que la ciudadanía el 25 de octubre ya validó las reglas del juego que son la esencia del proceso constituyente. Una hoja en blanco y 2/3 para la aprobación de cada una de las normas de la nueva Constitución. Por lo tanto, yo no voy a poner en tabla un proyecto que pretende desconocer la esencia de un acuerdo que fue ratificado por la ciudadanía”.

El diputado de la falange argumentó su decisión señalando que “para nosotros en más importante en la Comisión de Constitución en este momento el proyecto que termina con el Sename, que establece el nuevo servicio de reinserción social juvenil, el proyecto de delitos económicos, el proyecto de ley que tiene relación con el narcotráfico”.

“Me parece que tenemos otros proyectos prioritarios, hay proyectos, además, que tienen discusión inmediata, suma urgencia”, insistió.

Finalmente, Walker envió un mensaje a Coloma y al Ejecutivo: “Si el gobierno lo que quieres es que votemos el proyecto de la diputada Vallejo que pretenden desconocer las reglas del juego que fueron resueltas por la ciudadanía el 25 de octubre que le ponga urgencia a ese proyecto”.

La decisión del presidente de la Comisión de Constitución, molestó a la UDI. Así lo dejó ver la jefa de bancada del gremialismo en la Cámara, María José Hoffmann, quien junto a Coloma ayer enviaron una misiva a distintos representantes de la oposición emplazándolos a rechazar esta iniciativa.

"Las diferencias hay que enfrentarlas con coraje y con ideas, opiniones. Me parece bastante autoritario que se defina qué se pone y que no (en tabla) cuando es una decisión de la Comisión. Y en el tema de fondo, creo que es importante que para ponerse los pantalones largos democráticos, no se trata de esquivar los debates sino que de enfrentarlos y votar en contra”, indicó.