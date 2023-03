Presidente de la UDI tras asesinato de sargento Olivares: “Hoy día quienes nos gobiernan votaron en contra del estatuto de protección a Carabineros”

Durante la madrugada de este domingo, una funcionaria de Carabineros falleció tras recibir un impacto de bala en su cabeza mientras participaba de un procedimiento policial en la comuna de Quilpué, en la Región de Valparaíso. Tras el crimen, diversos políticos reaccionaron. En ese sentido, el presidente de la UDI, Javier Macaya, afirmó “basta de reacciones simbólicas y lamentaciones. Comparto con el general de Carabineros cuando dice ‘esto no da para más’”.

“Se acabó el plazo, no sacamos nada con seguir condenando enérgicamente y todo el blablá contra quienes resulten responsables. Es tiempo de un llamado a la acción y creo que se debería suspender esta semana distrital que viene para aprobar los proyectos de protección a carabineros”, dijo en entrevista con Mesa Central de Canal 13.

El senador UDI, además, recalcó: “Hoy día quienes nos gobiernan votaron en contra del estatuto de protección a Carabineros, la Ley Naín 1 y 2. Si esos proyectos estuvieran aprobados, estaríamos hablando de otros estándares de pena contra personas que agreden y atentan a las vidas de nuestro policías”.

El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, inició el denominado el ‘fast track’ legislativo en materia de seguridad, donde se busca acelerar seis proyectos de ley en ese sentido. Entre los proyectos, Macaya espera que el gobierno coloque urgencia al proyecto que fortalece la protección de miembros de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones ante las agresiones de las que podrían ser objeto. Además, a un proyecto que permite a las policías actuar de oficio cuando se les proporcione la ubicación de algunas especies que sean producto de un crimen o delito.

La conocida como Ley Naín 2.0, que toma el nombre de Eugenio Naín, carabinero asesinado en 2020, se encuentra en tramitación sin urgencia. Este proyecto busca que quienes atenten contra la integridad física del personal de carabineros y Gendarmería, y también de Bomberos, no puedan acceder a penas sustitutivas de privación o restricción de libertad.

En esta misma línea, Macaya afirmó: “La ministra Tohá hace ya dos meses, a propósito del término de la mesa de seguridad, dijo que los proyectos estaban listos y que se iban a enviar. ¿Dónde está esa discusión? No tiene mucho sentido que sigamos conversando de ninguna otra reforma, ni tributaria, ni pensiones, si es que no somos capaces de avanzar en dotar a nuestros carabineros y poner énfasis en la agenda de seguridad legislativa”.

El presidente Gabriel Boric también reaccionó a través de Twitter por asesinato de la carabinera en Quilpué: “Dolor y desgarro por el cobarde asesinato de la Sargento de Carabineros Rita Olivares por delincuentes que no tienen cabida en nuestra patria”. Además agregó, “Les pido que no ocupemos este terrible hecho para hacer guerrilla política que de nada sirve. No me cabe duda que la prioridad de todos hoy, independiente de nuestras diferencias, es ponerle freno a la delincuencia”.

Tras estas declaraciones, el presidente de la UDI, respondió: “Efectivamente más que echarse la culpa los unos a los otros, aquí lo que se pide al gobierno es menos diagnóstico, menos palabras de pésame con este hecho lamentable. De manera que para que no se convierta en una guerrilla política, exigirle al gobierno y a la ministra Tohá envíe los proyectos”.

Continuó diciendo: “Nosotros no tenemos ningún problema en discutir y aprobar el ‘fast track’ lo más rápido posible, como lo exige esta situación, en materia de seguridad. Este lejos el tema más importante para los chilenos y chilenas”.

Indultos y casas

Con respecto a la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar la impugnación a los siete indultos del Tribunal Constitucional -requerimientos presentados por senadores de oposición el 16 de enero-, Macaya cuestionó la reacción del gobierno ante esta decisión.

“Lo que ocurrió esta semana con el gobierno defendiendo a los indultados en el Tribunal Constitucional y celebrando como algo positivo, es quizás de las mejores evidencias de las contradicciones que tiene el gobierno en esta materia”, dijo.

En la misma materia de seguridad, Macaya respaldó las medidas tomadas por el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, tras la destrucción de la cuarta “narco-casa” el martes pasado. “Con las limitadas herramientas en materia de seguridad con la que cuentan los alcaldes, es capaz de ponerse por delante en algo tan relevante como lo es con la lucha conta el narcotráfico. Me parece que todas las medidas sirven, dejemos las ambigüedades de lado y no sigamos defendiendo a los delincuentes”.

Además, planteó “Atacar o poner de alguna manera piedras en el camino a una acción como la del alcalde Rodolfo Carter, si bien no tiene todas las facultades que tiene en la materia, denota en el gobierno junto con el Ministerio Público, generan una suerte de critica y a mi me parece que todo lo que podamos hacer sirve”.

“La única manera que tiene el gobierno de despejar las dudas y que tiene la ministra Tohá de que se va ha a actuar con mayor firmeza contra la delincuencia es mandando esta agenda a legislación esa semana. La disposición está para legislar”, concluyó.