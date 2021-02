Presidente de RN dice que estado de sitio en La Araucanía “no es lo más óptimo de usar en este minuto”: “Si a los militares les disparan, ellos van a disparar”

El timonel de RN, Rafael Prohens, abordó la propuesta de implementar estado de sitio en La Araucanía -idea que fue conversada ayer en la casa del Presidente Sebastián Piñera junto al resto de los partidos de Chile Vamos- y aseguró que no es “lo más óptimo de usar en este minuto”.

Según consignó La Tercera, ayer el Mandatario y su ministro del Interior, Rodrigo Delgado, explicaron que se va a reforzar el estado de catástrofe en zona-que se reconoce subutilizado- y que los militares se involucrarán más bajo esa herramienta, con medidas como “patrullajes mixtos” junto a las policías, antes de usar otra más drástica, que fue calificada de “última ratio”.

Prohens relató en Radio Universo que en el encuentro sostenido con el Mandatario “se conversó sobre la opción del estado de sitio, lo que se desechó por ahora. Es una opción que está en la facultad del Presidente, pero que obviamente todos sabemos que eso pasa por una aprobación del Congreso y él no va a hacer uso de esa facultad porque cree que con el estado de excepción que hay se pueden hacer muchas más cosas”.

Al ser consultado por los cuestionamientos de la oposición a este idea porque, por ejemplo, podría incrementar la adquisición de nuevos armamentos por parte de los grupos que operan en la zona, el legislador sostuvo que “por esa razón no es lo más óptimo de usar en este minuto” porque “cuando usted decreta el estado de sitio los militares toman el control de la zona y cuando ellos entran a un lugar y les disparan, ellos van a disparar (de vuelta) porque tienen la facultad y están preparados para eso”.

Prohens agregó que “ese es uno de los motivos por los que se tomó la decisión de no llegar a eso porque se cree que con las facultades que hoy están se puede llegar a más y eso no implica más militares, sino los que están allá que estén más tiempo en las calles resguardando a la gente que no está metida en el conflicto”.

En este sentido, reconoció que “había una postura inicial individual” pero que “después de conversar con el presidente, ministro y explicarnos las consecuencias que puede tener se ha puesto el énfasis en reforzar lo que hoy tenemos: entregar apoyo desde el Ejército, preparación de elementos deteriorados y acelerar los procesos de compra”.

El senador también reveló que están evaluando solicitar al Poder Judicial trasladar a otras ciudades a los jueces y fiscales en caso de que resulten amenazados por el ejercicio de sus funciones. “Hay que buscar un camino que les dé más garantía a todos”, dijo, pero aclaró que hasta el momento no tienen antecedentes que esta situación esté ocurriendo en la zona.