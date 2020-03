Primera dama asegura que se juntaría con víctimas de daño ocular: “Les diría lo lamento, pero como gobierno no me siento responsable de eso”

Por segunda vez desde el estallido social de octubre, la primera dama, Cecilia Morel, dio una entrevista para abordar cómo las manifestaciones han copado la agenda del gobierno y para señalar, entre otras materias, que las violaciones a los derechos humanos no han sido sistemáticas.

En conversación con el matinal Bienvenidos, la esposa del Presidente Sebastián Piñera fue consultada sobre si saldría a las calles a protestar si fuera de clase media. “Probablemente”, respondió asegurando que lo haría de manera pacífica: “la violencia ensucia la demanda, pero me importaría el futuro de mis hijos (...) En las manifestaciones que han habido, las manifestaciones pacíficas, nosotros decimos la desigualdad tiene más rostro de mujer que de hombre ”.

Además, afirmó que si bien se han cometido excesos no ha habido violación a los derechos humanos como una política de Estado: “no es una política de nuestro gobierno”, dijo Morel que agregó que estaría dispuesta a recibir a una persona víctima de daño ocular.

“Por supuesto (que se juntaría), de hecho, nosotros lo pensamos. Le daría un abrazo, yo soy muy de piel, le diría lo lamento, pero no me siento, como gobierno, responsable de eso. Pero lo que quiero recalcar es que nosotros lo pensamos, pero por razones de prudencia no lo hicimos. La polarización impidió ese acercamiento. En esta revuelta tan gigante es muy difícil que algunos no se excedan de sus atribuciones, pero no se justifica”, señaló.

“El violador eres tú”

Por otra parte, la primera dama fue abordada por la performance de LasTesis que masificaron “El violador eres tú”, a una semana de que se lleve a cabo la huelga feminista en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

“La encuentro muy agresiva en el sentido de que no todos son así. Hay muchos hombres que colaboran y sobre todo en las nuevas generaciones en temas de paridad están asumiendo nuevos roles", dijo Morel.

Pese a esto, agregó que aunque no comparte el contenido de la letra, "siento que este movimiento hizo que muchas mujeres se revelaran contra el poder y el patriarcado y ha permitido que muchas personas que no se atrevían a hablar de temas de abusos anteriores, pudieran hacerlo. Me molesta que nos enfrentemos los hombres con las mujeres. En este movimiento ha habido mucha polarización que creo que es nefasta”, sostuvo.

“He llorado muchísimo”

Los últimos meses desde octubre no han sido fáciles para la familia Piñera Morel, dijo la primera dama.

“Toda esa rabia se ha canalizado en la persona de Sebastián y eso me duele más que en el alma. Es injusto porque Sebastián ha estado comprometido siempre con los derechos humanos. Pero ese dolor él lo transforma en acción, no lo paraliza. El dolor de mi hijos es muy fuerte. No puedes responsabilizar a una persona de todos los problemas acumulados por años de años, porque llegar a este nivel de rabia y odiosidad no es algo que surge de un día para el otro”, señaló.

Para Morel, en la polarización que se ha generado en los últimos meses “hay odio” y que algunas manifestaciones además de injustas son “inhumanas”.

Por este motivo, asegura, “he llorado muchísimo”.