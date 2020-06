¿Qué pasará con las reformas del gobierno?: El debate al interior del oficialismo

Dos veces en una misma semana, el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, planteó que había que avanzar en la reforma previsional y que no se podía dejar de lado: primero, el lunes 25 de mayo en la reunión -vía Zoom- que tuvieron los presidentes de Chile Vamos con el Mandatario Sebastián Piñera; y posteriormente, al día siguiente, en el encuentro presencial que encabezó el Jefe de Estado en La Moneda con los dirigentes del bloque.

La decisión sobre qué pasará con esa y otras reformas del programa de gobierno es una preocupación que existe al interior del oficialismo, donde ya se ha iniciado un debate con distintas posturas.

En la coalición y en el gobierno dicen que esas iniciativas se han puesto en jaque debido a la pandemia del Covid-19. Esto, en un escenario en que, además, Piñera convocó a un acuerdo nacional que finalmente fue acotado a un plan en tres áreas para enfrentar las consecuencias del coronavirus: medidas sociales, reactivación económica y un marco fiscal con iniciativas que tienen una proyección de 20 meses.

Así, en el sector admiten que el marco fiscal es un punto de debate, porque con eso se establecerá cuánto es lo que Chile puede endeudarse y a través de qué mecanismo.

En ese sentido, dicen que si bien la intención es avanzar en la reforma que modifica el sistema de pensiones, el dilema es cuándo y qué modificaciones deberá tener esa iniciativa. Esto, considerando que el escenario con la pandemia no es el mismo de antes por las repercusiones económicas. Por ende, advierten que los recursos no son los mismos que se tenían en mente en un inicio.

Junto con la reforma previsional, que es una de las iniciativas estructurales que le resta al Ejecutivo sacar adelante, también está pendiente el proyecto que modifica el sistema de salud y la reforma a Carabineros, entre otras.

De esas, la de salud es la que también vaticinan en la centroderecha como más compleja. En algunos sectores de Chile Vamos, de hecho, dicen que debería desecharse, ya que no ven que haya condiciones para sacarla adelante.

En este contexto, Desbordes plantea que si bien su intención inicial era que la reforma previsional se viera en el marco del acuerdo que se está dialogando con la oposición, no tiene problemas en que se vea de manera paralela. Eso sí, recalca que es una iniciativa que no debe “congelarse”.

“Es un proyecto que inyecta recursos a las personas, a la clase media, y viene a zanjar una discusión que se ha eternizado durante los últimos años (...). Es una de las demandas más importantes y anheladas”, recalca el timonel de RN, agregando que “lo que he planteado es que se vea dentro de este acuerdo o por cuerdas separadas; hacerlo por cuerdas separadas me parece razonable, y espero que esto no se frene, porque es la reforma más importante”.

Los presidentes de Evópoli, la UDI y el PRI sostienen, en cambio, que es mejor esperar los resultados del acuerdo para luego pensar en avanzar en la reforma al sistema de pensiones. Eso sí, dicen que es una iniciativa que no se debe desechar.

“Creo que hay que ver dependiendo lo que pase con el acuerdo, porque ahí veremos cuánto es lo que podemos gastar en otras reformas. Tiene que haber responsabilidad fiscal”, dice la líder UDI, Jacqueline van Rysserlberghe, mientras que su par de Evópoli, Hernán Larraín Matte, sostiene que “hoy el desafío es ponernos de acuerdo sobre lo urgente: cómo podemos crear una red de protección social y un plan de reactivación económica dentro de un marco de responsabilidad fiscal”. Y agrega: “Si logramos este acuerdo, que es un desafío importante y que falta mucho para que sea un hecho, por supuesto que tenemos que abordar otras prioridades, como la modernización de Carabineros, la reforma al sistema previsional y la agenda de infancia”.

En tanto, el presidente del PRI, Rodrigo Caramori, señala que “hay que esperar esta semana que viene para ver el acuerdo nacional y, de ahí para adelante, hablar de los temas de la agenda”.

En el oficialismo hay quienes sostienen que nadie va a evaluar a Piñera por el cumplimiento de su programa de gobierno, sino que por el manejo que tenga en esta pandemia y sus consecuencias. Así, recalcan que ahí deben concentrarse los esfuerzos.

Respecto a las reformas pendientes, en La Moneda dicen que la idea es avanzar en la previsional, que esa ha sido la instrucción de Piñera. Además, en el Ejecutivo explican que la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, se encuentra trabajando en algunas modificaciones.

De todas formas, admiten que ahora el foco es sacar adelante el acuerdo para enfrentar la pandemia y, posteriormente, tendrán que decidir qué reformas priorizar y cuáles simplemente dejar de lado.

Sobre los cambios en salud, en todo caso, Van Rysselberghe dice que “si bien es menos costosa, es más ideológica”. A su juicio, “ahí lo que quiere la oposición es un cambio copernicano, y es difícil que se pueda avanzar en eso y que se logre un acuerdo”.

En definitiva, en el oficialismo sostienen que -más allá de las posturas que existen en cada partido- debe iniciarse una discusión sobre cuáles son las reformas que el gobierno priorizará para sacar adelante este año.b