Quién es Aldo Duque, el mediático abogado que incomoda a la derecha en la carrera por la alcaldía de Santiago

“Mi padre me dijo que para ser abogado tenía que ser sinvergüenza”, aseguró Aldo Duque Santos, en junio de 2012, en una entrevista en el programa Mentiras Verdaderas de La Red.

El letrado de los sombreros de ala ancha se hizo conocido hace dos décadas en televisión como panelista recurrente de programas de farándula. Según contó, también en Mentiras Verdaderas el 2017, su papá era inspector de buses del transporte público y su mamá profesora. Estudió derecho en la Universidad Gabriela Mistral y logró consolidarse en el mundo de la defensa penal.

En sus numerosas entrevistas, Duque contó que representó a Augusto Pinochet Hiriart y a Francisco Javier Errázuriz. En 2008, fue el abogado del dueño de la Casa del Espía, Dante Yutronic, en el caso del homicidio del octogenario martillero Fernando Oliva, su amigo personal, a manos del empresario Gerardo Rocha, fundador de la Universidad Santo Tomás, en que se investigó a su defendido por infracción a la ley de armas e interceptaciones telefónicas.

Recientemente se le vio involucrado en un caso de supuesto canibalismo, que investiga la Fiscalía Centro Norte, representando a una mujer que denunció el asesinato de su madre.

El 2016 el abogado irrumpió en política, compitiendo en las primarias de la centroderecha para la elección municipal en Macul con Andrés Ugarte Navarrete. Él había fichado por Evópoli y Ugarte compitió al alero de la UDI. Sumó 566 votos, mientras que su contendiente obtuvo 642. Pese al medio millar de apoyos, se comentó en la época que no obtuvo ni su propio voto, ya que no estaba inscrito en la comuna. “Yo hice mi cambio a mi nuevo de domicilio en Macul, pero por trámites burocráticos el Servel no alcanzó a cursar mi nueva inscripción”, explicó a T13 el día de la elección.

Aldo Duque en sus días de precandidato por Macul. Foto: Rafa Martínez / Agencia Uno.

Ante la derrota, usando las redes sociales Duque felicitó a su rival por “su claro e inobjetable triunfo”.

Twitter, hoy X, es la plataforma que utiliza de manera recurrente para involucrarse en discusiones políticas, manifestando opiniones para sus 288 mil seguidores, debatiendo y entrando en polémicas cada tanto.

En el 2021, usó esa red para reportar su fallida apuesta de competir para integrar la Convención Constitucional representando al distrito 8, integrado por las comunas de Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura y Tiltil. “A siete horas de cerrarse inscripciones y después de haber llenado todos los formularios del Servel, pacto Chile Vamos me informa que no me llevará tras pedirme que fuera y asegurarme que así sería”, contó.

La situación lo alejó del sector.

Hoy apuesta por convertirse en alcalde de Santiago y arrebatarle el sillón municipal a Irací Hassler (PC), a la que critica con dureza por su gestión en sus apariciones en TV y en su cuenta en X. Su precandidatura ha recibido apoyos de algunos sectores del Partido Republicano, el diputado Johannes Kaiser y fue ungido formalmente por el Partido Social Cristiano.

En medio de su irrupción en la zona, Chile Vamos se vio obligado a evaluar la realización de una primaria incorporándolo, alternativa que finalmente desechó.

El plazo para inscribir candidaturas vence en julio.