Quién es Matías Toledo, el independiente al que defendió Pablo Chill-E y que le arrebató a RN el enclave de Puente Alto

Fue una de las grandes sorpresas de la jornada electoral. Matías Toledo, uno de los fundadores de la popular Coordinadora Social Shishigang -que tiene entre sus miembros al cantante Pablo Chill-E-, le arrebató el municipio de Puente Alto a Renovación Nacional, tras décadas de hegemonía de ese partido, al derrotar en las urnas a la exministra Karla Rubilar.

Toledo, de 35 años, compitió como independiente y juntó las firmas -6.500- para ese fin, al no ser carta de un partido político. Tiene estudios en Ingeniería en Administración Pública y Municipal y en Trabajo Social y estudió en el Colegio Cardenal Raúl Silva Henríquez.

Había sido candidato a alcalde en 2021, alcanzando el segundo lugar, con el 32%. El mismo año compitió por un escaño a diputado por el distrito 12. Alcanzó cerca de 22 mil votos.

“Vamos a recuperar la comuna de Puente Alto y se van a acabar los 25 años de corrupción y abandono que hemos visto. En sectores totalmente desatendidos, con microbasurales, calles destruidas y sin equipamiento, en un municipio centralizado que solo ha trabajado para unos pocos”, dijo el sábado al votar.

Denuncia de Codina por amenazas de muerte

Hace unas semanas, en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el actual alcalde de la comuna, Germán Codina, había apuntado a Toledo y a la Coordinadora.

“Me gustaría saber cómo esa coordinadora y el trabajo que ha hecho, ha sido financiado por fondos vía Fusalp que es una de las fundaciones cuestionadas por el tema de Jadue y de las farmacias populares obviamente creo que es fundamental que se aclare con transparencia”, sostuvo Codina.

Matías Toledo, alcalde electo de Puente Alto. Foto: Mario Téllez / La Tercera.

Inmediatamente, Pablo Chill-E, mediante un video colgado a su cuenta de Instagram -que tiene más de 2 millones de seguidores-, respondió en duros términos al alcalde, saliendo en defensa de Toledo.

Poco después de la polémica con Chill-E, Codina ingresó una denuncia a la PDI por amenazas de muerte.

“Acabo de ingresar una denuncia en la Policía de Investigaciones debido a que durante las últimas horas he recibido amenazas de muerte a través de redes sociales que han sido muy crudas e incluso me advierten de que nos van a dejar en bolsas”, aseguró el jefe comunal, agregando: “Quiero decirles que no me van a amedrentar. No voy a dejar de decir que me parece grave que la narco cultura se disfraza de ayuda social. Como autoridad voy a seguir cuidando a la comuna y defendiendo a las vecinas y vecinos como lo he hecho siempre, y seguiré diciendo que el gobierno tiene la obligación de aplicar mano dura para frenar estos grupos violentistas”.