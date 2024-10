Alcalde Codina ingresa denuncia a la PDI por amenazas de muerte tras polémica con Pablo Chill-E

Un tenso episodio protagonizaron ayer el alcalde de Puente Alto, Germán Codina y la estrella de la música urbana chilena, Pablo Chill-E, luego de que el jefe comunal cuestionara a la coordinadora social Shishigang que trabaja en la comuna.

Esta se vincula a la historia de Matías Toledo, fundador y exintegrante de la misma, quien compite por la alcaldía de la la populosa comuna del sector suroriente de la capital. Asimismo, tiene en Pablo Chill-E a uno de sus nombres clave.

“Me gustaría saber cómo esa coordinadora y el trabajo que ha hecho, ha sido financiado por fondos vía Fusalp que es una de las fundaciones cuestionadas por el tema de Jadue y de las farmacias populares obviamente creo que es fundamental que se aclare con transparencia”, sostuvo Codina en el programa Desde la Redacción de La Tercera.

Pablo Chill-E.

Horas después, Pablo Chill-E publicó un video y un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, para responder a la palabras de Codina. “@germancodinapowers como siempre queriendo dañar la imagen de la @coordinadorasocialshishigangof porque hacemos mucho más en Puente Alto para el pueblo que lo que el ha hecho en todo este tiempo”, señaló el cantante.

Bajo este marco, la jornada de este martes, el líder de Puente Alto denunció que ha recibido amenazas de muerte contra él y su familia, a través de redes sociales.

“Acabo de ingresar una denuncia en la Policía de Investigaciones debido a que durante las últimas horas he recibido amenazas de muerte a través de redes sociales que han sido muy crudas e incluso me advierten de que nos van a dejar en bolsas”, aseguró el jefe comunal.

Dicho eso, el alcalde sostuvo: “Quiero decirles que no me van a amedrentar. No voy a dejar de decir que me parece grave que la narco cultura se disfraza de ayuda social. Como autoridad voy a seguir cuidando a la comuna y defendiendo a las vecinas y vecinos como lo he hecho siempre, y seguiré diciendo que el gobierno tiene la obligación de aplicar mano dura para frenar estos grupos violentistas”.