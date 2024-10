Nicanor Parra, las lecturas de Felipe Camiroaga y un gato al hombro: los mejores momentos de El Show de los Libros

Perdura el pesar en el mundo cultural por el fallecimiento del escritor Antonio Skármeta, Premio Nacional de Literatura (2014), académico y difusor de la lectura. Muchos lo recuerdan por su papel en El show de los libros, programa de Televisión Nacional de Chile (TVN) estrenado en 1992 y que marcó un antes y un después en la forma de difundir la literatura.

“No se puede reducir o relacionar lo literario con lo latero ni la televisión al show, o solo show. Yo me he desarrollado como escritor en los medios de comunicación y no abomino de ellos. Al contrario, me gustan”, dijo el autor de Ardiente paciencia a Las Últimas Noticias, en una entrevista que titulaba esta iniciativa como “la revolución de Skármeta” unos días antes del estreno del programa, el 6 de abril de 1992.

“Muchas veces, la gente tiene la impresión de que el mundo de los libros es tedioso y que solo se lee por obligación. Queremos mostrar que hay un mundo maravilloso y accesible en cada libro”, explicó en Noche de Ronda, programa de Canal 13.

Un total de siete temporadas realizó Skármeta de la mano de TVN, no sin altos y bajos durante la década que el programa estuvo al aire. En un inicio, el proyecto—idea original del gestor cultural Arturo Navarro y él— estuvo bajo la producción de Visión Comunicación, con la dirección de Enrique Forch.

Parra en el show

Un joven ‘tipeaba’ en una máquina de escribir mientras su escritorio, atiborrado de documentos, volaba. De fondo, se intercalaban diversos paisajes de América Latina. Así fue la memorable introducción de El show de los libros en su primera temporada, que posteriormente mutó e incluyó, por ejemplo, a la actriz Amaya Forch.

“Atención, que este programa trata acerca del elemento más contaminante que hay en la literatura: el amor. Desde siempre, los poetas creen que haciendo sus versos, van a superar la fugacidad de la aventura amorosa. Ignoran, los pobres, que al amor sigue el desamor como la cola a su perro. Siempre los poetas han tendido a tratar a la mujer amada con toda suerte de epítetos, algunas veces, llegan a ser tan generosos, que confunden al objeto de sus sueños con la misma poesía”, fueron las palabras que abrieron el proyecto, que duró 10 años.

Martes 2 de Mayo del 2017 Entrevista a Esteban Antonio Skarmeta Vranicic, escritor chileno, premio nacional de historia 2014 y quien este lunes será nombrado miembro de la Academia Chilena de la Lengua Foto: Reinaldo Ubilla

En la primera temporada se abordó la relación de diversos tópicos con la literatura, entre los que se encontraban la música, el deporte, la ciudad y el cine. Los episodios contaban con dramatizaciones actuadas y también lecturas.

En la tercera temporada, una memorable participación marcó el programa. En el episodio tres, Nicanor Parra se tomó El show de los libros para su cumpleaños 80. “¿Cuál es el secreto de este poeta que ha mantenido en vilo a toda la poesía contemporánea?”, preguntaba Skármeta al inicio del programa.

El antipoeta se apersonó en el espacio, agradeciendo la invitación y con intención de homenajearlo, con plumón en mano y una pizarra en blanco. “El show de los libres”, escribió y dibujó a su clásico “personaje” que protagoniza muchos de sus poemas. Posteriormente, anotó en la pizarra: “Importante! Los muertos también mueren”.

Puedes revisar su intervención completa, a continuación:

Gatos y Felipe Camiroaga

Los seguidores de El show de los libros se han encargado de recordar una enternecedora escena del programa, donde el conductor lee Oda al gato, poema escrito por Pablo Neruda, con un felino en su hombro.

Antonio Skármeta aparece en pantalla mientras un gato carey camina por su cuello. “Déjame leer la Oda al Gato hombre”, dice al animal en tono cómico, para después agregar: “Qué regalón este gato”.

Asimismo, en el inicio de la cuarta temporada, el escritor anuncia una nueva sección en el programa: ¿Qué leen los famosos? En el capítulo, dedicado a las novelas de detectives, irrumpen personajes como Aline Kuppenheim y Felipe Camiroaga. El conductor de la misma casa televisiva, comentó sobre sus lecturas en esa oportunidad:

“Estoy leyendo una novela de amor entre esta yegua y este caballo—apunta la portada y ríe—. No. Estoy leyendo un libro de equitación, la verdad es que soy un recién iniciado de los caballos, y de la equitación particularmente. Tuve la oportunidad de viajar a Buenos Aires, hace poquito, y me encontré con harta alegría y sorpresa en estas grandes librerías, que hay mucha literatura en cuanto a equitación. Me gusta leer en la noche, tarde, después de una buena película, porque le doy prioridad a una buena película, hay que decirlo. Me gusta leer tirado en mi cama, con un vaso de bebida al lado, y tal vez con alguna música suave”.

Felipe Camiroaga en El show de los libros, temporada 4.

Con un total de siete temporadas, el programa llegó a su fin. Después de 10 años haciendo El show de los libros, Antonio Skármeta dio un paso al costado para centrarse en su rol de embajador chileno en Alemania. “Creo que un decenio es una suma considerable. Una vez que termine quedará un espacio abierto y estoy seguro de que TVN va a inventar otro (…) Por ahora no tengo lanes en este ámbito, todo mi tiempo lo absorbe la embajada”, dijo a La Tercera en 2002.

El show de los libros fue exportado a otros países de América Latina y Europa. Asimismo, recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Gran Premio Midia (Mercado Iberoamericano de la Industria Audiovisual) en 1997, por ser el mejor espacio de televisión iberoamericana.

Todos los episodios de El show de los libros pueden verse de forma gratuita a través de TVN Play.