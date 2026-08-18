Resaca en la directiva FA: las recriminaciones por el tono de la campaña entre Yeomans y Martínez

Como es habitual, este lunes en la tarde se volvieron a reunir los integrantes de la directiva nacional del Frente Amplio. El contexto fue distinto esta vez, pues se juntaron a menos de 24 horas de haber realizado las elecciones internas por el control del partido, donde la aún timonel, Constanza Martínez, perdió en su intento por seguir al mando de la tienda por los próximos dos años, ante su contendora, la diputada Gael Yeomans.

La victoria de esta última fue amplia, lo que sorprendió transversalmente a la colectividad. Los resultados marcaron la jornada del lunes, en la cita del organismo que no solo integran Martínez y sus aliados del “boricismo”, el autonomismo y los ex-RD, sino que también otras figuras ligadas a la unión electoral que firmaron los sectores de Yeomans y el senador Diego Ibáñez.

Por lo mismo, no hubo una conclusión consensuada durante el encuentro. De hecho, las diferencias marcaron la reunión de mesa que encabezó Martínez. Esto porque ambos bandos aprovecharon la reservada instancia para lanzar duras recriminaciones a sus rivales del fin de semana, por el tono que se usó durante la campaña.

Al principio de la contienda electoral, tanto la exdelegada presidencial de la RM como la parlamentaria intentaron plasmar una disputa de guante blanco, sin mayores críticas y siguiendo el buen tono que por semanas concilió a todos los sectores del partido durante su proceso de congreso ideológico.

Pero todas estas intenciones quedaron atrás luego del primer debate entre ambas, organizado por 32 Minutos. Allí, Martínez relevó la figura del expresidente Sebastián Piñera en el marco de la defensa de los derechos humanos, mensaje similar al que entregó en el funeral de este último el exmandatario Gabriel Boric.

Instantes después, Martínez retrocedió. Pero ya era tarde. A la mañana siguiente adherentes de la campaña de Yeomans recortaron los dichos de la presidenta del FA sobre Piñera y lo compartieron en algunos grupos internos de la militancia. El bando oficialista acusó mala fe en esos hechos, pero la diputada se defendió al plantear que ella nunca compartió nada.

Este fue uno de los dos episodios que le sacaron en cara desde el grupo de Martínez al sector de Yeomans en la reunión de directiva de la noche de este lunes.

Otro elemento que se puso sobre la mesa fue la acusación de que durante los dos años en los que Constanza Martínez fue presidenta del Frente Amplio se fueron siete mil militantes de la colectividad.

Este dato fue usado durante la campaña por Yeomans durante la recta final de la campaña y enardeció al mundo de Martínez, donde resintieron la crítica al advertir que la fuga de esa militancia ocurrió bajo el mando de un dirección consensuada que reunió a figuras de todos los sectores del Frente Amplio.

Internamente, de hecho, desde el bando de Martínez apuntaron a que las personas a cargo de despliegue territorial y en puestos ligados al trabajo directo con la militancia eran justamente del bando de Yeomans, como Sofía Fuentes, cercana a la diputada.

De hecho, durante la campaña, integrantes de la lista de Martínez, Diego Soto y Andrés Giordano, publicaron un video con una crítica indirecta en ese sentido: “La secretaría de frentes y la de acción y despliegue territorial son cruciales para la el qué hacer del partido. Si la conducción orgánica de esos secretariados nacionales falla, todo el partido lo resiente. Más que frases grandilocuentes, se necesitan lineamientos concretos, útiles y que lleguen a tiempo”.

Ese video, con la crítica de por medio, también fue comentado en la reunión de directiva del lunes, ya que los adherentes de Yeomans defienden que si bien ellos encabezaron el despliegue del partido durante los años en los que se fugaron siete mil militantes, la conducción general siempre estuvo en manos de la presidenta Martínez y el secretario general, Andrés Couble.

En la escena de recriminaciones cruzadas estuvieron presentes figuras como Martínez, Couble y Simón Ramírez, además de otros cargos directivos del partido.

La cita de la directiva ocurrió a solo horas del acto que encabezaron en la mañana del lunes Martínez con Yeomans, donde buscaron dar una señal de unidad del partido.

Lo cierto es que las diferencias de la campaña dejaron más de una herida, las que aún no cicatrizan y que se buscarán recomponer en las próximas semanas. Esto principalmente porque tendrán que trabajar ambos sectores en conjunto durante los próximos dos años. Sin ir más lejos, Yeomans quedó como timonel, pero Martínez ocupará el cargo de secretaria general.

Cambio de mando y primeros pasos de Yeomans

No todo el encuentro fueron recriminaciones. Ahora el FA debe preparar el hito del cambio de mando, que en principio se proyecta para el fin de semana subsiguiente. La fecha, sin embargo, debe ser ratificada, al igual que el lugar.

Mientras tanto, Martínez viajará a Uruguay para participar de una nueva cumbre que reúne a líderes de izquierda y centroizquierda de la región -donde estarán Boric, Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Jeannette Jara- y Yeomans continuará con su despliegue mediático previo a su ascenso al poder del FA.

La diputada ganó con un proyecto que suba el tono contra el gobierno de José Antonio Kast -toda la campaña reclamó por mayor incidencia- y una planificación para los primeros 100 días de mandato.

En ese sentido, prometió que una de las primeras medidas será “iniciar la convocatoria a un congreso orgánico” durante el primer año de la nueva directiva, dar una “mayor autonomía financiera para las direcciones regionales” y la “creación de un secretariado de promoción militante, encargado de detectar, formar y acompañar nuevos liderazgos de todo Chile”.