Rincón critica posible candidatura de Bachelet: “No pareciera una alternativa con un tercer gobierno”

En un nuevo capítulo del programa Desde la Redacción de La Tercera, la senadora y líder de Demócratas, Ximena Rincón, se refirió a la posibilidad de una tercera candidatura presidencial de Michelle Bachelet.

Y es que son varias las señales que se han dado desde el oficialismo que apuntan a que les gustaría una tercera candidatura de Michelle Bachelet a la Presidencia. Además de eso, la exalta comisionada de la ONU sigue marcando en los sondeos.

Al respecto, la senadora Rincón, quien fue ministra del primer mandato de Bachelet, señaló: “Yo me fui del gobierno de la presidenta Bachelet y renuncié porque no compartía cosas que se estaban haciendo en ese gobierno. Y respecto de la expresidenta, uno puede tenerle cariño en figura, pero claramente la pregunta es ¿qué le podría ofrecer Bachelet al país? (...) Un tercer gobierno después de un segundo que tuvo tantos problemas y que dejó al país metido en una serie de situaciones complejas como la reforma educacional o la misma reforma tributaria. Muchos economistas de distintos sectores dicen que ha sido el gran talón de aquiles o la gran piedra de tope para que el país vuelva a crecer”, agregó.

Dicho eso, acusó que “el gran drama de la izquierda es que a la fecha no tenga ningún liderazgo mejor, desde el punto de vista de las expectativas, que el de la expresidenta Bachelet. De verdad, la izquierda debiera revisar qué es lo que está pasando ahí porque no puede ser que no haya recambio, que no hayan otros nombres, que no puedan surgir otras figuras como Tohá, como Vodanovic, como Elizalde, no logren ser una carta alternativa o sobre Michel Bachelet”.

Para finalizar, remarcó: “Bachelet no pareciera, con todo el cariño que uno le puede tener a la persona, una alternativa con un tercer gobierno que ofrece bien”.