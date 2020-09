Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central: “Un debate amplio siempre va a ser más legítimo que un conjunto de reformas constitucionales pequeñas”

No podrá ir a la reelección en las municipales, por lo que está a la espera de lo que pase con el proyecto que elimina las inhabilidades para que ciertas autoridades postulen a otros cargos. Por lo mismo, no descarta postular para ser constituyente si es que gana el Apruebo en el plebiscito. El alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado (UDI), reafirma su convicción por el Apruebo y dice que eso da “legitimidad” para hacer cambios a la Constitución.

La semana pasada, usted y un grupo de alcaldes realizaron una primera actividad por el Apruebo. Al igual que Joaquín Lavín, usted está por esa opción, que es minoritaria en la UDI. ¿Por qué?

El debate constituyente es una tremenda oportunidad para algo que a lo mejor para mucha gente no es tan prioritario, pero para los que estamos en el mundo municipal sí lo es. El debate constituyente puede ser una tremenda oportunidad para modernizar el Estado. ¿A qué me refiero? Lograr cambios y transformaciones que muchas veces no podrían darse si no partimos de una discusión amplia y sin censura.

Los alcaldes del Apruebo están trabajando en un documento. ¿Qué cosas concretas tendrá?

Estamos trabajando un documento que tiene como base central la autonomía y los recursos de los municipios, un Estado moderno y eficiente para poder resolver los problemas de la gente; un Estado capaz de entregar servicios de igual calidad, independiente de la comuna; que exista igualdad de derechos públicos; que la calidad de la salud y educación sea la misma entre una comuna del sector oriente de la capital y una zona rural, que eso quede establecido en la Constitución. Y que las inequidades sociales no sean factor… Nuestra propuesta es compartida, incluso, por muchos alcaldes que están por el Rechazo, porque las banderas de la descentralización, del municipalismo, de dejar ser gobiernos locales, es una bandera de lucha que hemos llevado por muchos años.

¿Usted cree que estos cambios solo se logran con el Apruebo? Porque algunos en Chile Vamos y el propio Presidente Piñera han dicho que se pueden hacer modificaciones igual a través del Rechazo...

Lo que pasa es que se pueden hacer cambios, pero también para mí es muy importante la legitimidad de los cambios.

¿El Apruebo le da legitimidad?

El debatir qué es lo que queremos para el Chile del futuro le da mucha más legitimidad, porque seguramente representa a mucha más gente. El Apruebo da legitimidad a la discusión que permitiría tener cambios profundos en la Constitución en materia de modernización del Estado y en otros servicios sociales, que, por supuesto, son tan importantes para la gente. Un debate amplio siempre va a ser más legítimo que un conjunto de reformas pequeñas que, hasta ahora, al menos en lo que respecta a un Estado moderno, han sido sólo parches.

¿Por qué cree que la UDI se mantiene en el Rechazo?

Creo que hoy, con la irrupción de Pablo Longueira, eso cambia un poco. La UDI es un partido que siempre ha destacado lo positivo de la Constitución actual, y eso me parece que también es legítimo desde el punto de vista que la UDI representa también a un sector importante de la sociedad. Hay que entender que una sociedad es diversa. Y la UDI es un partido grande, que tiene mucha representación a nivel de concejales, de alcaldes, de parlamentarios, y eso de que también hay mucha gente que también piensa que la Constitución debiese quedarse como está y hace lo que deben hacer para defenderla.

Longueira señalaba en un grupo de WhatsApp que su objetivo es que el Rechazo no pase del 15%...

No lo veo así. La UDI tiene la gente, las ideas, tenemos todo para el día de mañana, en un debate constituyente, poder instalar nuestras propuestas. Yo confío en eso. En ese contexto, no me da miedo un debate constituyente, no le tengo temor... No comparto esto de que nos sumemos a esto porque es la opción ganadora, la estrategia es sumémonos al Apruebo porque para que este país se vuelva a reencontrar y se deje a un lado la polarización, es necesario vivir ese proceso.

¿Cree que es perjudicial para la derecha que el Rechazo tenga un bajo porcentaje?

Va a ser perjudicial, obviamente, para aquellas personas que sean los rostros del Rechazo. Como en todas las elecciones, si yo me la juego por algo...

Pero me refiero para la centroderecha en términos ideológicos...

Al otro día del plebiscito hay que ponerse a trabajar rápidamente en pensar en esa nueva Constitución que necesita Chile. No hay tiempo para hacer análisis de quién es derrotado en esto. Hay que pensar que más importante que el plebiscito de entrada va a ser el de salida. Ese va a ser un hito importante, donde seguramente va a haber más derrotados, pero espero que eso no ocurra, porque espero que sea de consenso a lo que lleguemos a tener ese día y que concite una amplia mayoría el aprobar la Constitución.

Y para el gobierno, ¿cuál cree que es el efecto que tendrá el resultado?

El gobierno ya pagó los costos de esto, las consecuencias del estallido social y todo lo que se vivió…

A su juicio, ¿las personas contagiadas con Covid-19 deben poder votar en el plebiscito?

Me hubiese gustado el voto a distancia, alguna modalidad no presencial. Entiendo que eso está descartado y lamento que se haya descartado de manera tan temprana.

¿El gobierno no tuvo voluntad?

No vi agotar las instancias. Uno hubiese querido ver eso. Vi poco debate al respecto... Creo que hay que tener un mecanismo global, se debería poder votar de manera remota o vía correspondencia.

¿El gobierno debería mantener el estado de excepción durante la pandemia?

Le pediría al gobierno que no ceda a las presiones que piden terminar con el estado de excepción. Son muchos los actores de la sociedad que han hecho grandes esfuerzos para controlar la pandemia, y todo se puede ir por la borda a consecuencia de esta medida. Lo que debemos tener es un protocolo de campaña, pero no terminar con el estado de excepción.