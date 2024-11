Saffirio por balotaje de GORE en La Araucanía: “Fue muy duro enfrentar a un contendor que gestionó recursos para propaganda electoral”

El candidato independiente por la gobernación regional de La Araucanía, René Saffirio, abordó el balotaje del próximo domingo 24 de noviembre, con su contendor Luciano Rivas, quien apoyado por Chile Vamos busca la reelección del cargo.

En conversación con Radio ADN, el exmilitante DC señaló que lo busca hoy “para superar la situación de violencia por una parte y de corrupción por la otra, es generar un amplio acuerdo regional, más allá de las tradicionales divisiones de izquierdas y derechas (...) Eso es lo que estoy tratando de persuadir a los electores, no a los partidos, que debemos hacer es un gran acuerdo que nos permita superar esa diferencia y de esa manera abordar desde aquí, las propuestas para recuperar una condición normal y civilizada de convivencia, excluyendo solo a dos sectores: a quienes están disponibles para usar la violencia por una parte y a quienes están disponibles para meter sus manitos en los dineros fiscales”.

Tras su declaración, el exdiputado fue consultado sobre cómo se explica el respaldo de miles de votantes a Rivas, considerando las irregularidades que se investigan en dicha región.

“La verdad es que no se entiende y no soy yo el que tiene que dar explicaciones (...) si hubieran tenido acceso ustedes completo a la campaña que se hizo en primera vuelta, lo entenderían. Y si hubieran tenido, si hubieran tenido acceso a lo que ocurrió inmediatamente después de terminada la primera vuelta, en que los gobernadores reasumieron sus funciones al día siguiente y se siguió practicando, de alguna manera, la utilización de recursos públicos para hacer campaña electoral, no les llamaría la atención”, respondió.

Dicho eso, Saffirio señaló que “fue muy duro enfrentar a un contendor que, primero, que no tiene una propuesta para la región. Segundo, que gestionó durante la campaña los recursos del gobierno regional para hacer propaganda electoral por distintas vías, por distintos medios, de distintas formas. Cuando se inventa, hecha la norma, hecha la trampa”.

Pese a lo declarado, Saffirio aclaró: “Yo no estoy haciendo una acusación, porque yo no tengo ningún interés en embarcar, en meterme al barro con mi contendor. Lo que estoy diciendo es que los recursos del gobierno regional se publicitaron entregando financiamiento a proyectos que fueron aprobados en momentos previos y durante la campaña electoral en primera y en el periodo que va desde el término de la primera y el 9 de noviembre. Eso se hizo”.

Bajo ese marco, fue requerido sobre si esta situación podría ser determinante en una segunda vuelta. “No lo sé, porque yo no estoy yendo a buscar los votos ni a los partidos ni a quitarle votos a mi contendor. Lo que yo estoy haciendo es ir hacia la ciudadanía persuadiéndola de que no podemos correr el riesgo de elegir a una persona que perfectamente podría estar formalizada después de ser elegida”, contestó.