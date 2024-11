Segunda vuelta GORE: María José Hoffmann carga contra gestión de Mundaca en Valparaíso y lo compara con Presidente Boric

En entrevista con Desde La Redacción de La Tercera, la candidata a la Gobernación de Valparaíso, María José Hoffmann (UDI), abordó la segunda vuelta para los comicios regionales y arremetió contra su contrincante, Rodrigo Mundaca, quien va por la reelección apoyado por el oficialismo.

En el diálogo, la ex secretaria general del gremialismo además comparó la gestión de Mundaca a la cabeza de la gobernación de la quinta región con el liderazgo a nivel central del Presidente Gabriel Boric.

“Yo creo que en primer lugar es difícil de separar lo que es lo más importante, lo que se juega para la región (en la segunda vuelta de gobernadores)”, dijo Hoffmann, agregando que el objetivo número uno “es poder generar un cambio frente a la mala gestión que ha tenido el gobernador Mundaca, que tiene el mismo talón de Aquiles que tiene el Presidente Boric”.

En esa misma línea, planteó que “la mochila del gobierno para el gobernador Mundaca es una mochila que pesa muchísimo, eso es una realidad” y recalcó que “aquí ni un candidato en toda la Región de Valparaíso hizo campaña con Boric”.

Así mismo, apuntó que “obviamente que es una señal no solamente para lo que viene, sino que un voto de castigo para lo que ha ocurrido. Y para Chile Vamos yo te diría que es una oportunidad de mostrar en cargos ejecutivos una gestión distinta”.

La candidata de la oposición en Valparaíso dijo que “cuando encuentras indignación en las personas, por ejemplo, en el tema del incendio, la indolencia y la ineptitud con que se ha tratado este asunto, o cuando tú ves que el puerto no avanza, que está paralizado, cuando tú ves que no hay ningún proyecto de infraestructura o cuando ves el hospital (Carlos) van Buren (...) es donde yo quiero pedirle a las personas que me vean como una posibilidad de cambio”.

“El gobernador Mundaca ya tuvo una oportunidad, gobernó cuatro años y la verdad es que los resultados están a la vista, la región está estancada, deteriorada y mucho peor que antes”, expresó.

En cuanto a los respaldos que ha recibido, además de Chile Vamos, destacó al Partido Republicano, y destacó: “No voy a despreciar ningún tipo de apoyo”. Esto último, en referencia, por ejemplo, a Amarillos.