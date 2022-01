Senador Girardi (PPD) descarta su postulación al consejo resolutivo de asignaciones parlamentarias

El senador Guido Girardi (PPD) corría con ventaja para integrar el consejo resolutivo de asignaciones parlamentarias (CRAP), sin embargo, su nombre fue descartado -según anunció él mismo- durante la jornada de este domingo.

“Sobre el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, tomé la decisión de no postular. En esta etapa, tengo compromisos profesionales y académicos ligados precisamente a los temas de la ciencia, los cuales pudieran resultar incompatibles con esta importante función”, dijo el legislador a través de un breve comunicado.

En su declaración, el parlamentario PPD agregó: “Quiero agradecer el apoyo transversal que me han otorgado numerosas bancadas del Congreso en la idea de colaborar en repensar un parlamento para el siglo XXI y para enfrentar esta nueva era de la inteligencia artificial que está generando profundas transformaciones en todos los ámbitos de nuestras vidas”.

Un vuelco en las negociaciones para conformar la instancia -actualmente presidida por Andrés Zaldívar (DC)- que, por reglamento, debe estar integrada por “un ex consejero del Banco Central; un ex Decano de una Facultad de Administración, de Economía o de Derecho; un ex senador; un ex diputado y un ex ministro de Hacienda o de Economía o, bien, ex director de la Dirección de Presupuestos (Dipres”.

Todos ellos, deben ser elegidos por el Congreso Nacional, por los 3/5 de los parlamentarios y las parlamentarias en ejercicio.

Una lista con nombres a proponer esta semana, a cargo de una comisión bicameral, conformada por cuatro senadores (Guido Girardi como presidente de comisión, José Miguel Insulza, Manuel José Ossandón y David Sandoval) y cuatro diputados (Iván Flores, Carlos Abel Jarpa, Marisela Santibáñez y Francisco Undurraga).

Era en calidad de ‘exsenador’ que se presentaría el nombre de Girardi, quien acumula 28 años en el Congreso tras ejercer como diputado entre 1994 y 2006, y como senador desde 2006 a la fecha; y que a partir de la ley aprobada en 2020 que pone límites a la reelección de autoridades, impidió que el militante PPD fuese a la reelección.

En conversación con Ciper Chile, el senador Sandoval (UDI) confirmó que Girardi era una de las apuestas seguras.“Había algunas alternativas, como Jorge Pizarro (DC) y Rabindranath Quinteros (PS). Y dado que en los últimos años los exsenadores que han estado en este consejo han sido DC, entiendo que esto se asignó al bloque PPD-PS y que Rabindranath Quinteros habría desistido. Sobrevivió, finalmente, Guido Girardi”.

Para el cupo correspondiente a un ‘exdiputado’, en tanto, Sandoval aseguró que se baraja la posibilidad de Iván Norambuena (UDI). “Había una propuesta por parte de RN de poner a Leopoldo Pérez, pero al final se resolvió favorable a la UDI, puesto que el actual representante de los diputados que está en este consejo es Mario Bertolino (RN) y hubo en ese nombramiento un acuerdo político de que en el próximo consejo ese cupo le correspondería a la UDI”, dijo el legislador.