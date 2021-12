Senador Ossandón: “Algunos todavía creen que esto es una estrategia comunista y no que la gente está molesta y que Chile cambió”

Transcurrido poco más de un día desde el triunfo de Gabriel Boric por sobre José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial del pasado 19 de diciembre; las reacciones, análisis y coletazos siguen su curso.

Mientras el Presidente electo y el equipo de Apruebo Dignidad trabaja en el proceso de traspaso de mando -hasta la ceremonia oficial el 11 de marzo de 2022-, los partidos políticos analizan su curso a seguir, ya sea desde el oficialismo o desde la oposición.

“Hay que reconocer que nos dieron tremenda paliza”, dijo Manuel José Ossandón, senador RN, en conversación con Radio Universo. “Nos estábamos recuperando de la pateadura de la Convención, nos fue bastante bien en el tema parlamentario, lo que es bueno para Chile; Y era bastante evidente (el resultado del domingo). Es muy difícil ganar cuando compiten los extremos en Chile, siempre gana la izquierda. Claramente había temas que no se querían cambiar y que eran imposible ganar”.

Según contó Ossandón, conversó con José Antonio Kast y con el senador electo Rojo Edwards, y les manifestó que negarse a cambiar el sistema de las AFP los haría perder la elección. “Muy pocos de los puntos que plantee me pescaron, pero más allá de eso, no hay que confundirse. Hay quienes dicen que por haber llegado a segunda vuelta, José Antonio Kast va ser el líder de la derecha y no va ser así”, sentenció Ossandón.

“Él hizo su pega, lo hizo bien, logró algo que nadie esperaba, sacó muchos votos, pero no es la centro derecha que me representa o a la mayoría. Republicanos es un partido pequeño con un solo senador. Van a ser parte (de la coalición) si ellos quieren, pero siempre y cuando nos pongamos todos a la fila y como corresponde, sin extremos”, consideró el senador RN.

Consultado por la personas que asumiría el liderazgo de la derecha, Ossandón dijo: “Esto no pasa solo por una persona. Los liderazgos se va a ir dando, pero primero hay que hacer un mea culpa, hay que sentarse a conversar. La UDI tiene una mirada diferente a RN, y para qué decir Evópoli”.

“Creo -que es en lo que intentaré ayudar-, que hay que entender lo que ha pasado en Chile. Algunos todavía creen que esto es una estrategia comunista y no que la gente está molesta y que Chile cambió, y la gente lo que quiere es un país más humano, más solidario, con buenas pensiones, etc.”, dijo el exalcalde de Puente Alto.

Ahora, respecto al despliegue de campaña en segunda vuelta, Ossandón criticó las alusiones de José Antonio Kast a los test de drogas y la acusación de acoso contra el Presidente electo, que Kast recordó públicamente en más de una oportunidad.

“Una campaña presidencial en segunda vuelta, lo más importante es el diseño de lo que se transmita, y el propio candidato. Cuando insistes en acusar de drogadicto o de abusador al candidato de al frente, lo que estaba haciendo era decirle a los jóvenes -que no se iban a levantar a votar-, ‘Levántense por favor’. Y lo lograron”, dijo sobre la participación electoral que tuvo un aumento en relación a los comicios anteriores.

“Los acuerdos deben ir amarrados a transformaciones”

A juicio de Manuel José Ossandón, tanto Boric como Kast comenzaron con candidaturas para “nichos”, los que en segunda vuelta fueron avanzando al centro.

“Hicieron programas para nichos y tuvieron que cambiarlos para Chile, y en eso los dos lo hicieron bien. Comenzaron a moderarse, y Chile nos dio un mensaje claro con las parlamentarias, moderación. Los acuerdos deben ir amarrados a transformaciones, actitud de que estemos dispuestos a cambiar”, analizó Ossandón.

Es más, hizo un llamado al Presidente electo a que “‘Haga trabajo pre-legislativo’. Converse con nosotros antes, no haga como el Presidente Piñera que no conversa con nosotros y manda los proyectos así. (...) Llegar a acuerdos no significa vender nuestros principios y no criticar duramente lo que no nos parece. Pero Chile hoy nos exige otra cosa”.

“Una oposición destructiva, solo va terminar por enterrarnos porque la gente no nos va a aceptar. Necesitamos una oposición firme pero constructiva. No hacer lo que ellos hicieron con el Presidente Piñera. Él no es mi regalón ni mucho menos, no lo defiendo, pero no hace trabajo pre-legislativo, por lo tanto, los proyectos que presenta nacen muertos”, afirmó el senador.

“Hay que reconocer que aquí hay una molestia grande de gente que siente que ha sido abusada que el chancho se ha pelado. Chile no necesita un gobierno y un parlamento sacándose los ojos, eso nos haría muy mal, pero tampoco aceptando lo que quieran”, concluyó al respecto.