Senador Ossandón denuncia irrupción de desconocidos en su oficina parlamentaria

El senador de Renovación Nacional por la Región Metropolitana, Manuel José Ossandón, dio a conocer este sábado en sus redes sociales fotografías de la irrupción de personas en su oficina parlamentaria en Lo Barnechea.

“Desconocidos entraron a mi sede parlamentaria. No sé qué buscaban, pero hurgaron todo. No se llevaron computadores y tampoco electrodomésticos. Pero abrieron todos los cajones y revolvieron cuánto papel encontraron. Aviso: ¡No busquen lo que no existe!”, escribió el legislador en Twitter.

El hecho habría tenido lugar en la madrugada de jueves a viernes de esta semana.

“Este hecho ocurrió entre jueves y viernes, pero no sé si llamarlo un acto delincuencial propiamente tal, porque no se llevaron nada de valor material de la sede parlamentaria: no hubo robo de computadores, televisor, hervidores”, afirmó Ossandón.

“Solo estaba revuelta mi oficina así que supongo que estaban buscando algo, quizás algún documento o papel, pero lo desconozco y ni siquiera se me ocurre con qué objetivo. Llamamos a la PDI y se hizo la respectiva denuncia, pero hasta ahora no he tenido ninguna novedad. Me pasó algo muy parecido en la elección senatorial del 2013 y tuvo las mismas características porque revolvieron cajones y tampoco se llevaron nada”, afirmó.