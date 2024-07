Senador Quintana destaca capacidades de Tohá de cara a presidenciales 2025: “Tiene todos los atributos para llegar a La Moneda”

En entrevista con Desde La Redacción de La Tercera, el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, destacó las capacidades de la ministra del Interior y su correligionaria, Carolina Tohá, como una posible carta de su sector de cara a las elecciones presidenciales de 2025.

El parlamentario marcó el punto que diferencia, por ejemplo, a la secretaria de Estado con la expresidenta Michelle Bachelet, que a pesar de que ha señalado de manera enfática que no es candidata, sigue apareciendo en las encuestas.

“Creo que con Carolina Tohá pasa algo distinto en el sentido que se valoran mucho sus capacidades, su razonamiento, su inteligencia, toda la capacidad que tiene para construir un buen gobierno”, dijo.

Inquirido respecto a si le convence la figura de la ministra como presidenciable, Quintana señaló: “Si uno algo conoce en qué consiste el gobernar, y la toma de decisiones que tienen que ver con el Ejecutivo, uno puede imaginar cuáles son los atributos que se requieren para que llegue a la moneda. Y yo creo que Carolina Tohá tiene todos los atributos para llegar a La Moneda”.

“Yo creo que el liderazgo de Tohá es un liderazgo distinto, un liderazgo nuevo, con muchas perspectivas de futuro. Pero es una decisión que habrá que tomar más adelante. Su reconocimiento también es bastante amplio en la sociedad chilena”, enfatizó.

Con todo, el legislador oficialista planteó que esa “es una decisión de ella, una decisión del conglomerado, y una decisión de otro momento, creo que no todavía”.

Quintana también tuvo palabras para Bachelet. “Fue Presidenta, por lo tanto, ella siempre va a marcar muy bien y su liderazgo siempre va a ser reconocido y tomado muy en cuenta a la hora de una opción presidencial”.

Y luego agregó: “Tengo una tremenda valoración por la Presidenta Bachelet (...) si ella pudiera ser un liderazgo para encabezar un proyecto político, me parece que tiene todas las condiciones, pero ella fue fática el día de ayer (miércoles) para decir que no, no está disponible”.

Fue precisamente en la reunión que sostuvo con los timoneles de los partidos de gobierno y la DC, luego de la cuenta pública del Congreso Nacional, que la exmandataria reforzó: “No soy candidata”.

“Ella no está hoy día en plan de candidata y no está buscando una candidatura. Yo creo que a ella la motivó el convocar esta reunión, el invitarnos, por la responsabilidad que ella tiene con el país, con este conglomerado que la apoyó. Y tiene que ver también con algunos temas de la unidad”, apuntó el senador.