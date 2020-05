Senador Rabindranath Quinteros y críticas por viaje: “Son comentarios demasiado injustos”

El senador socialista Rabindranath Quinteros se refirió a las críticas que han surgido en su contra, luego de que se supiera que dio positivo al diagnostico de Covid-19, y viajara en avión sin esperar los resultados del examen.

En conversación con Cooperativa, el senador explicó la situación que rodea su viaje, mencionando que “tenía mi pasaje para el día viernes, y yo le consulto a la enfermera: ‘Soy de Puerto Montt, yo me tengo que ir ¿Puedo viajar?’... ‘Sí’, me dijo”. Quinteros además agregó que “yo lo lamento más que nadie, sobre todo por el mal rato que le estoy haciendo pasar a mi familia, el mal rato a mis amistades y los malos ratos que yo he tenido que pasar”.

A raíz de la situación, la Fiscalía decidió abrir una investigación penal de oficio en contra del senador, mientras que la subsecretaria de salud, Paula Daza, aseguró que puede enfrentar a un sumario sanitario por viajar contagiado.

El senador fue más allá y calificó como injustas las críticas, señalando que “son comentarios demasiados injustos, que no se dan cuenta de lo que realmente sucedió y cómo sucedió”.

Entre los que se han referido a la situación se encuentran, los jefes de bancada de Renovación Nacional, los diputados Sebastián Torrealba y Karin Luck, quienes pidieron aplicar el principio de “igualdad ante la ley”, frente a la investigación de oficio que anunció el Ministerio Público.

“En esta pandemia tiene que funcionar algo que en Chile a veces no funciona, que es la igualdad ante la ley, por lo tanto, todas la personas que violen las órdenes de la autoridad sanitaria tiene que ser sancionada, tal como sucedió con la persona que armó una fiesta en Maipú con 400 personas y como aquel inescrupuloso que tomó su helicóptero para ir a Cachagua”, apuntó Torreaba.

Mientras tanto, Karin Luck señaló que “el principio de igualdad ante la ley tiene que regir siempre. Si bien creo que el senador Quinteros lo hizo sin ninguna mala intención, no puede ser que no se le aplique la ley como corresponde y que está rigiendo actualmente para las personas que no cumplen la cuarentena, o que no esperan los resultados de su examen viajen a otras ciudades, sobretodo tomando un vuelo, donde pudo haber contagiado a otros pasajeros”.

Por su parte la presidenta del senado, Adriana Muñoz (PPD), apuntó que “es lamentable que el senador Quinteros haya viajado sin haber esperado el resultado del exámen”.

Durante la jornada de este sábado, el ministro de Salud, Jaime Mañalich se refirió a la situación mencionando que “creemos firmemente y de buena fe en que el senador no tenía conocimiento del resultado cuando se embarcó en este vuelo a Puerto Montt, recordando que el examen se lo hizo de forma asintomática igual que otros senadores de la comisión de Salud para prevenir e identificar un potencial contagio”.