Senadora Paulina Núñez (RN) sobre Pinochet: “No tengo ningún problema en llamarlo dictador”

La senadora y candidata a la presidencia de Renovación Nacional (RN), Paulina Núñez, se refirió este lunes a la figura de Augusto Pinochet, en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.

En una entrevista radial, la parlamentaria fue consultada por la posición de su sector ante el excomandante en jefe del Ejército de Chile.

-¿Cree que la derecha tendría que condenar la figura de Pinochet?, le preguntaron a Núñez en Radio Futuro.

“Lo que creo que nosotros tenemos que condenar de todas maneras es la violación de los derechos humanos. Una cosa que para muchos, y me incluyo, es tan mínima y es incuestionable. Pero todavía hay algunos que no son capaces de decirlo”, dijo la senadora.

Ante su respuesta, le insistieron por la figura de Pinochet.

“No tengo ningún problema en llamarlo dictador. Pero también están los distintos Pinochet, por decirlo de alguna manera. Pero para mí estamos frente a un dictador”, aseveró.

Elecciones en Renovación Nacional

Por estos días, la senadora está centrada en las elecciones internas de Renovación Nacional, cuya directiva se definirán en segunda vuelta.

Si los resultados son positivos para su lista (A), que obtuvo el 36,8% en la primera instancia, la congresista por Antofagasta se podría convertir en la primera presidenta del partido. La lista B, integrada por su par del Maule, Rodrigo Galilea, consiguió el 33,4%, siendo ambos quienes irán al balotaje en septiembre.

Sobre dicha posibilidad, Núñez planteó que su objetivo es que se pueda ejercer un buen rol como ente opositor, con ideas claras pero “dispuestos a lograr acuerdos sin ceder principios”.

“Creo que en RN hay que ir trabajando con mayoridad y recuperando la paz interna que se ha quebrantado y lógicamente, que lo mínimo que tiene que hacer un partido político, sobre todo cuando le toca ejercer un rol opositor, planificar y no improvisar y con ello, tener un buen resultado electoral el próximo año, donde también he sido muy clara en que si salgo electa haré todo el esfuerzo por tener candidatos únicos”, destacó.

“Porque además la elección que viene es una elección municipal que todos lo vemos como el primer tiempo y también ir trabajando para poder lograr mayoridad en el partido y una paridad interna en el partido”, agregó.

Sobre la postura de RN de cara a las próximas elecciones presidenciales, la senadora comentó que “nosotros lo dejamos por escrito en un plan de gobierno de gestión para estos dos años si es que nos toca dirigir el partido, donde si a mi me toca ser la presidenta del partido, evidentemente tengo la obligación de llegar con un candidato propio. Yo no quiero que RN termine apoyando un candidato o a una candidata que no sea militante del partido o que no lo represente, porque es evidente que es en esa elección donde los partidos se diferencian y levantan su propio proyecto país”, cerró.