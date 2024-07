Senadores RN solicitan la salida de directora de Junaeb por su “negligente actuar” en entrega de kits de útiles escolares

Senadores de Renovación Nacional enviaron este viernes una carta al Presidente Gabriel Boric señalando sus cuestionamientos a Camila Rubio, directora nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), por su “negligente actuar” en el retraso que ha tenido la entrega de los kits de útiles escolares.

El jefe de bancada, Manuel José Ossandón, y las parlamentarias Paulina Núñez y María José Gatica señalan que si bien no desconocen que es el Mandatario quien tiene la facultad de remover a una autoridad, afirman que no pueden ser “indiferentes” a los “errores” de la actual directora. “Están vulnerando los derechos de los niños y niñas del país y no podemos ni debemos pasar por alto la falta de planificación y prolijidad de su trabajo”, añadieron.

En el documento, plantean que la demora en la entrega de los materiales “influirá en el aumento de brecha educacional en el país”, calificando la situación como “inaceptable”. Es por ello, y en un llamado a que asuma su responsabilidad, es que los parlamentarios solicitan la salida “inmediata” de Camila Rubio de la dirección de Junaeb.

“Instamos a que se implementen las acciones necesarias para regularizar a la brevedad la distribución de los útiles escolares y evitar que situaciones como ésta vuelvan a ocurrir”, agregaron.

Junto con ello, los senadores RN apuntaron también a Anuar Quesille, defensor de la Niñez, a quien acusan de “silencio cómplice” por no haber intervenido aún para velar por “el bienestar de los afectados”. Ante esto, hicieron un llamado al abogado para tomar acciones desde la entidad frente a esta situación, recalcando que “él ha sido nombrado para protegerlos sin ningún miramiento político y sin importar el signo político de las autoridades de turno y eso, al parecer, no está ocurriendo”.

Los legisladores subrayaron que “las responsabilidades se tienen que asumir y se debe imprimir un cambio urgente a una gestión que a todas luces dista de ser lo que se requiere y lo esperable de un gobierno liderado por quienes llegaron a la política porque estaban preocupados de la educación”.

Cabe señalar, que el Programa de Útiles Escolares (PUE) establece que la entrega de una serie de materiales para los alumnos de establecimientos municipales y particulares subvencionados adheridos a gratuidad se debe realizar en marzo con el objetivo de apoyar y fortalecer su tránsito por el sistema.