Sichel: “Con los partidos siempre he tenido buena relación, pero algunos parlamentarios tenían ‘encuestitis’. (...) Se mueven según las encuestas y la palabra vale poco”

Siete días restan para que los siete candidatos a la presidencia se vean acotados a solo dos. Este 21 de noviembre se realizarán los comicios presidenciales, parlamentarios y de consejeros regionales, lo que convierte esta semana en la recta final de la carrera a La Moneda.

En este marco, que también tiene como hito el día de hoy el debate Anatel, el candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, conversó con Radio Concierto de su estrategia enfocada en las propuestas y marcar diferencias programáticas, tanto con sus adversarios de la oposición -Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social)- como el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

“Tengo diferencias con Gabriel Boric y con José Antonio Kast, ambos polos son malos. Con Boric tengo diferencias más profundas, pero las diferencias siempre han sido programáticas, nunca personales, como la capitalización individual versus la estatización de los fondos de pensiones, la urgencia que tenemos frente a la violencia, tiene una alianza que no gobierna si no que pide disculpas después de los errores”, dijo Sichel estableciendo distancia del diputado de Convergencia Social.

“A José Antonio Kast lo respeto mucho, pero tenemos diferencias como el Ministerio de la Mujer, la mirada ambiental, el futuro de nuestra economía, una cosa que es tan de centro derecha y que en el programa de José Antonio Kast es la más frágil, no solo para la carga fiscal si no también para las ayudas sociales”, manifestó respecto del exdiputado UDI.

“Hay temas que para mí son esenciales, obvio que estoy dispuesto a tener las conversaciones que correspondan, pero creo que hoy en la modernidad no es posible transar en las tres causales del aborto o bajar los impuestos a los más ricos y rebajar en un 20% la carga fiscal. (...) Hay cosas que no son transables, quiero avanzar en libertad y no retroceder en cosas fundamentales”, añadió.

“Estamos de acuerdo con José Antonio Kast con defender libertades esenciales como la libertad de culto, la libertad de enseñanza, pero otras libertades también son relevantes, como las diversidades sexuales, cuidado de las mascotas, el cuidado del medioambiente. Una cosa muy rara que es renuncié a ese mundo de izquierda porque siento que se puso populista y sin embargo veo acá un programa económico que de verdad no cuadra”, agregó el exministro de Desarrollo Social.

“Con Boric y Provoste no estoy por una cosa de principios, no voy a estar con quienes respaldan la violencia. Con Provoste tuve la duda, pero cuando vi que votó en contra del Estado de Excepción creo que sigue en la lógica de no condenar la violencia así que no. Sobre José Antonio Kast (...) voy a conversar con quien corresponda. Así como está su programa el día de hoy, no tiene mi apoyo”, reafirmó.

Consultado por un respaldo por parte de Kast en un escenario en que Sichel pase a segunda vuelta y no el candidato de Republicanos, el expresidente de BancoEstado expresó: “Qué bueno que le guste nuestro programa sin leerlo como para decir que votaría por nosotros, eso demuestra que nuestro programa es serio y que piensa en el futuro. Yo tengo la sensación de que el programa de Kast no es serio, es como firmar un cheque en blanco en un programa que creo que va generar inestabilidad. (...) El programa de Kast es autoritario, mira lo que pasó ayer con Pinochet, poner de ejemplo democrático a Pinochet es una tragedia, las dictaduras no son tolerables y espero una derecha que condene eso. O que ponga incentivos solo a las mujeres casadas”.

Horas después, en el contexto de una pauta sobre reestructuración del Senama, Sichel dijo: “Yo creo que José Antonio se equivocó, porque revive un debate que nos divide, y estoy acá para los debates que nos unen. Es un error profundo de Gabriel Boric cuando cita a Allende y de Kast al usar a Pinochet. No porque habría chilenos a favor de Pinochet, si no que es mostrar que algunos miran el futuro por el espejo retrovisor, y que están más enfocados en las peleas del pasado en vez de las oportunidades del futuro. Estamos cansados de ese debate pasado a naftalina”.

“Creo que el problema de este gobierno era justamente eso, una derecha sin relato, sin mirada de lo que quería hacer, creyendo que esto era hacer una lista de supermercado para cumplir porque bastaba el temor a la izquierda. Creo que esa es la tragedia de la centro derecha, no tener un proyecto de sociedad”, concluyó al respecto en Radio Concierto.

Una pregunta inevitable fue en torno a su relación con Chile Podemos Más, a cuyos militantes llamó a la “libertad de acción” tras públicos descuelgues -principalmente UDI- en favor de José Antonio Kast. “Con las instituciones de los partidos siempre he tenido buena relación, lo que pasó es que algunos parlamentarios tenían una enfermedad llamada ‘encuestitis’, que es como el cáncer, donde se mueven según las encuestas y la palabra vale poco”, dijo Sichel.

“Nunca esperé que gente muy de derecha no estuviera dispuesta a aceptar que alguien como yo ganara la primaria, porque lealmente quienes participamos, si hubiese ganado -por ejemplo- Joaquín Lavín, lo hubiésemos apoyado. Pero me di cuenta de que hay gente que nunca estuvo dispuesta a apoyar. Y eso le hace muy mal a las primarias futuras”, cerró en esta materia.

Sobre el debate Anatel programado para hoy a las 20 horas, Sichel dijo desde su comando que: “Ojalá no se transforme en una mala copia de la farándula, en que las personas terminen atacándose por el hecho de ser personas. Yo no veo enemigos, ni siquiera adversarios, veo personas con programas distintos, pero que todos queremos un mejor país. Y espero se trate de ver cuál es el mejor programa para Chile. (...) La elección no se trata del 21 de noviembre, si no de los chilenos y cómo van a vivir los siguientes 4 años, solo un mal político cree que se trata de su triunfo”.