Sichel desde La Araucanía: “Nuestra propuesta incluye tribunales especiales y una fiscalía especial para investigar delitos asociados a narcotráfico y terrorismo”

Durante el día de hoy el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, realizó una visita de campaña a la región de la Araucanía, donde sostuvo varias reuniones con adherentes, candidatos, miembros de la comunidad mapuche, además de víctimas del mundo rural y gente que ha perdido a familiares en ese territorio. Posterior a la jornada de trabajo, abordó propuestas y compromisos para avanzar en la solución del conflicto y la seguridad de sus habitantes.

Explicó la necesidad de “avanzar en una ley de reparación a víctimas y en una estrategia que no solo mira el orden y la seguridad a través del Estado de Emergencia (...) sino que tiene que ir profundizando una estrategia. Nuestra gran propuesta: tribunales especiales y una fiscalía especial para investigación de delitos asociados a narcotráfico y terrorismo y, por lo tanto, permita que efectivamente los tribunales actúen de una manera rápida”.

Sobre la decisión de decretar el estado de excepción constitucional por parte del Ejecutivo en provincias de la Macrozona Sur, Sichel dijo estar contento por la determinación. “Se demoró más de lo necesario en tomarla, pero efectivamente ha aumentado el resguardo y control de la población”, afirmó, y calificó la iniciativa como “el principio del camino”.

También aprovechó la ocasión para pedirle al gobierno que el estado de emergencia “se extienda a la provincia de Valdivia, en (la comuna de) Máfil”.

Otras medidas para la zona

En la ocasión, el candidato de la centro derecha indicó que en la zona, además, “se necesitan otras cosas críticas: dotar de infraestructura a Carabineros y a las Fuerzas Armadas para el control aéreo y la revisión de caminos rurales y no solo los urbanos” y también manifestó la importancia del apoyo al fomento productivo en La Araucanía. “Yo propongo una zona franca para esta región, y soy el único candidato que lo propone”, dijo el exministro de Desarrollo Social.

“Tuvimos una conversación además con agricultores, en Victoria, para hablar particularmente de cómo también necesitan un país estable y una estrategia de desarrollo que garantice orden, seguridad, estabilidad y gobernabilidad en el mediano plazo e inversión pública hídrica para salir adelante”, señaló.

En la misma línea, pero refiriéndose a nivel nacional, el ex presidente de BancoEstado calificó como una “tragedia” el fenómeno del narcotráfico presente en Chile. Manifestó que “la única forma que tenemos de detenerlo, es declararle una guerra directa a los narcotraficantes a través de instrumentos especiales: nosotros proponemos la creación de una policía y una fiscalía especializadas en tráfico, y tribunales especializados en tráfico y terrorismo (...) además de una cárcel de alta seguridad especializada en persecución del tráfico y el terrorismo”.

Post 18-O y encuestas

Asimismo, Sebastián Sichel señaló que para solucionar los conflictos en la zona es necesario“fortalecer la institucionalidad, que de seguridad de manera estable a la región. ¿Cuál es esa? Instituciones independientes que juzguen y persigan el delito. Se requiere un paso muy importante -que he dicho tanto después del 18 de octubre-: que tomemos conciencia, toda la clase política, que lo que tenemos acá es narcotráfico y terrorismo y que dejemos de disfrazar las cosas de lo que realmente son”.

“Si algo hicieron los países que tuvieron conflictos asociados a narcotráfico y terrorismo, es que no había ningún sector político que no los reconociera como tales. Yo estoy preocupado de lo que he visto de la dupla Provoste-Boric, que en general han tendido a atenuar su opinión al respecto y no se atreven a decir las cosas como son”, apuntó Sichel.

Y siguió con las críticas a sus contendores, por las eventuales responsabilidades que podrían tener en el proyecto de ley de indulto que se tramita en el Congreso: “Han pasado tres días (desde los incidentes del 18 de octubre) y yo sigo esperando que retiren el proyecto de indulto la dupla Provoste y Boric. Cuando tu vives con una sensación de impunidad, cuando viste los hechos de violencia... Me impacta que todavía no retiren un proyecto que busca -según el mismo proyecto de ley- indultar delitos como saqueo, incendio, ataques a carabineros, robo de vehículos, delitos de homicidio frustrado. Por lo tanto, lo que más pido -dando señales de atacar a la violencia en Chile- es que por favor retiren el proyecto de ley de indulto ahora”.

Sobre los últimos resultados de las encuestas que lo han posicionado fuera de la segunda vuelta, instó a tener cuidado con los análisis a partir de ellas y también aseveró que su campaña nunca se planificó estratégicamente mirando esos datos. “Las encuestas no son predictoras. La verdad, en este mismo día, 30 días antes de las primarias, yo estaba sexto, y gané las primarias por una amplia mayoría”, recordó Sichel.