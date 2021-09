Sichel: “Hay parlamentarios que cuando no están de acuerdo con ellos, explotan sus sensibilidades. Yo estoy preocupado por el futuro de Chile”

“El debate del cuarto retiro (de fondos de pensiones) es tramposo, populista y electoral”, dijo este viernes Sebastián Sichel, candidato independiente por el pacto Chile Podemos Más.

El exministro de Desarrollo Social fue consultado por las posturas favorables de parlamentarios -incluyendo algunos de su propia coalición- a la aprobación de este proyecto. “Los chilenos quieren mejores pensiones porque tienen pensiones paupérrimas en el futuro, y lo que ha hecho la política es decir que es una discusión que habrá después, ¿después cuándo? Vamos en el cuarto y seguimos con el cuento del tío. Quiero pedir disculpas, porque seguimos sacando fondos en vez de tratar el tema de fondo: Cómo tener mejores pensiones”.

“Como los chilenos no confían en el sistema político, muchos de ellos prefieren sacar los fondos porque no saben lo que va pasar. Me gustaría que fuéramos un poco más sinceros y dijéramos que la verdadera preocupación son las pensiones. Aprobemos la reforma de pensiones, y con ello la pensión básica solidaria, y que nuestro desafío no sea hacer lo popular si no que, a veces, hacer lo impopular para hacer lo correcto”, instó el expresidente de Banco Estado.

“Algunos parlamentarios tienen sensibilidades bien especiales, que parece que les gusta a ellos hacer todo, pero cuando no están de acuerdo con ellos, explotan sus sensibilidades. Yo estoy preocupado por el futuro de Chile, no con estar de acuerdo con los parlamentarios de mi sector. Si no les gusta el trato o se sienten presionados, no es nuestro problema”, agregó Sichel ante la prensa.

Agenda anticorrupción

En el marco de la presentación de su agenda anticorrupción en el sector público, la que tiene como fin el tener una mayor probidad en los organismos del Estado, Sichel fue consultado por la investigación que lleva adelante la fiscalía sobre el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, por sospechas de su participación en desvíos de dineros del municipio a sus arcas personales, ante lo cual aseguró: “Renovación Nacional tiene que suspender la militancia de cualquier involucrado en este caso. Los partidos deben tener un estándar más alto que las acciones legales. Espero que se investigue, que caiga quien caiga, y no vuelvan a ocupar cargos públicos”.

Sobre la agenda anticorrupción, entre las principales propuestas de Sichel figuran establecer Chile Compra a nivel municipal, la exigencia de estándares de transparencia y calidad en licitaciones y tratos directos a nivel comunal, mejorar la regulación de mecanismos de transferencias para facilitar examen y fiscalización de los gastos, y fortalecer el control de Contraloría sobre las corporaciones municipales.

A nivel regional, el abanderado apuesta por avanzar en unidades anticorrupción en todas las fiscalías regionales, y a modo generalizado, dar fin al cuoteo de los partidos para cargos públicos, así como reforzar las reglas antinepotismo en todos los órganos del Estado.

Al respecto, el candidato de Chile Podemos Más detalló que “ningún familiar de parlamentarios, autoridad electa o nombrada por el Presidente hasta segundo grado de consanguinidad, podrá trabajar en el Estado sin pasar por el sistema de Alta Dirección Pública”. Esto contempla que “parientes en primer grado de consanguinidad no podrán postular a los mismos cargos de elección popular que el familiar en ejercicio”.

Además, se establece que aquellos que hayan sido condenados no vuelvan al servicio público, profundizar en inhabilidades y restricciones al dejar la función pública que eviten “la puerta giratoria” entre cargos públicos y empresa privada, y dar fin a los gastos reservados en las instituciones del Poder Ejecutivo.

Finalmente, Sichel manifestó que, de ser electo como Presidente de la República, ingresará un proyecto de ley para acotar la actividad legislativa durante el período legal de elección presidencial y parlamentaria.