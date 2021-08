Sichel vuelve a desdramatizar apoyos de Chile Vamos a J. A. Kast, pero pide “coherencia” y que “vayan en la lista parlamentaria de ese candidato presidencial que quieren apoyar”

El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel volvió a desdramatizar la posible fuga de apoyos de miembros del sector hacia la candidatura de José Antonio Kast.

Ya a principio de semana el independiente había sido consultado por la materia luego de que diputados de RN pidieran formalmente no ser sancionados por optar por la candidatura del líder del Partido Republicano. En dicha oportunidad el expresidente de BancoEstado aseguró que “me da lo mismo. Que lo apoyen todos los que quieran”.

Hoy, en tanto, aseguró que “no es relevante. Otra vez frivolizamos la política, porque parece que estuviéramos más preocupado de los apoyos, de los agentes intermedios para ganar la elección presidencial, cuando mi preocupación es que alguien en Puente Alto, Santa Cruz y Limache, vea y adhiera lo que nosotros representamos de aquí en adelante”.

En ese sentido Sichel les envió un mensaje a esos parlamentarios, pidiéndoles que “ojalá sean coherentes respecto a lo que dicen y que vayan en la lista parlamentaria de ese candidato presidencial que quieren apoyar”.

Sus palabras se dieron luego de que se reuniera con alcaldes de la Amuch y presentara a Daniel Morales como coordinador a nivel nacional para trabajar y potenciar la regionalización y el trabajo local.

IFE: “Queremos que se extienda”

Por otro lado, el independiente también abordó las peticiones que ha hecho durante los últimos días al gobierno respecto a extender el IFE. Esto en medio de los emplazamientos de parlamentarios de Chile Vamos de apoyar el cuarto retiro de los fondos de AFP si es que dicha ayuda no se mantiene hasta diciembre.

“Lo he dicho públicamente, en privado, estamos pidiéndole al gobierno que extienda el IFE. La crisis no ha terminado y sobre todo, la reactivación económica no ha comenzado, por lo tanto queremos que el IFE se extienda”, dijo.

Y agregó que “la fuerza de una campaña no se mide en parlamentarios, ni en partidos, se mide en ciudadanos y apoyos (...) Mi preocupación es ayudar y proteger y tener una agenda para los chilenos en adelante”.

En tanto, sobre la advertencia que realizó hace unas semanas respecto a que iba a estar “mirando” quienes apoyan el cuarto retiro “para cuando después pidan apoyos de vuelta en las campañas”, dijo que él puede decidir a quién respalda o no.

“Es evidente que si como Chile Vamos la gran mayoría de una coalición de centroderecha toma una decisión, no es lo mismo seguirla o no. Si no, lo que tenemos no es una coalición política, sino más bien parlamentarios que actúan autónomamente, pero yo puedo decidir apoyar más a uno o no como candidato”, cerró.