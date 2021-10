Sistema mixto de pensiones vs. sistema de seguridad social: Boric y Provoste presentan sus propuestas en materia de pensiones en el Día del Adulto Mayor

Esta semana la agenda ha estado marcada por la discusión en torno al proyecto de cuarto retiro de fondos de pensiones, iniciativa que fue visada por la Cámara Baja el pasado miércoles y que pasaría a revisarse en el Senado la próxima semana.

Una tramitación que marca la contingencia, pero que lleva a los candidatos a plantear sus propuestas en materia de pensiones, especialmente hoy, ocasión en la que con motivo del Día Internacional del Adulto Mayor, tanto el diputado Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), como la senadora Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social), se reunieron con personas de edad avanzada.

“Quiero agradecer a los adultos mayores que se organizan para presentar una propuesta sustantiva y estructural respecto a la importancia y la inclusión de los adultos mayores en la vida en sociedad”, dijo el diputado de Magallanes tras recibir las propuestas de la Confederación Nacional de Clubes de Personas Mayores.

“No se trata de que los candidatos aparezcamos cada cuatro años en una actividad de baile entretenido o entregando algún tipo de beneficencia a algún club de adulto mayor. Si no de dar políticas integrales que permitan tener una vejez digna como se merecen, no una vejez precaria con pensiones miserables, o encerrados en las casas aislados del resto de la sociedad”, añadió Boric.

“El país durante demasiado tiempo les ha dado la espalda. Esperamos revertir aquello durante nuestro gobierno y parte importante de ello es establecer un nuevo sistema de pensiones, un sistema que garantice seguridad social y pensiones dignas sin AFP”, declaró el candidata del FA y el PC.

“Con la historia de trabajo de los chilenos y chilenas no se puede seguir haciendo negocio. Cuando hablo del trabajo me refiero al que todos conocemos o todos imaginan, pero también del trabajo invisibilizado, el trabajo de cuidados que ha recaído históricamente en las mujeres, por esta sociedad machista y patriarcal. Vamos a avanzar también en un sistema nacional de cuidados, para reconocer y visibilizar, socializar y remunerar los cuidados. Nos parece importante avanzar en coresponsabilidad”, explicó el diputado de Convergencia Social.

“Nuestro sistema de pensiones -quiero ser muy claro para evitar la noticia falsa- va respetar íntegramente lo ahorrado por las y los trabajadores. No se va tocar ni un peso. Lo que propongo es que de ahora en adelante se aplique un sistema mixto, donde se incorpore un pilar contributivo y uno no contributivo, donde en un pilar no contributivo el Estado garantice una pensión digna, y otro contributivo donde, con elementos de solidaridad, podamos mejorar las pensiones en función de lo ahorrado individualmente, pero también con solidaridad intergeneracional”, explicó Boric.

“Va tener un periodo de transición. Vamos a respetar los ahorros que hasta ahora han tenido las y los trabajadores”, retiró en respuesta a quienes señalan que propone nacionalizar los fondos de pensiones.

Por su parte, la senadora Provoste también destacó el papel de los adultos mayores en la sociedad, y aseguró que ellos “tendrán una prioridad especial en nuestro gobierno. (...) La pandemia ha desnudado la soledad y las dificultades de miles de adultos mayores. Por eso, en este consejo ciudadano junto con escuchar las demandas y propuestas de personas mayores, nos parece muy importante hacer un reconocimiento a quienes han sido héroes y heroínas silenciosas”, dijo la senadora en compañía del senador Alejandro Guillier.

“Nosotros, en el Día internacional de los adultos mayores, hemos comprometido uno de los ejes de nuestra campaña, que consiste en promover una verdadera seguridad social en nuestro país, que permita pagar pensiones con suficiencia y dignidad, y ese modelo es sin las AFP”, dijo sobre su proyecto en materia previsional.

Consultada por las acusaciones del comando del candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, desde donde manifestaron que la senadora ha presentado dos proyectos para nacionalizar los fondos de pensión, Provoste dijo: “Mucho antes de ser candidata he manifestado que no podemos seguir parchando un modelo fracasado como lo son las AFP, y por eso, presentamos un proyecto de ley para derogar el decreto 3.500 para pasar a un sistema de seguridad social con los estándares de la OIT”.

“En ninguna parte se habla de expropiación de fondos de los trabajadores y trabajadoras, esta es parte de la campaña del terror de aquellos que quieren seguir manteniendo un modelo fracasado como lo son las AFP”, sentenció Provoste. “Lo que he señalado es que si soy Presidenta, no se tocará ni un solo peso de los ahorros de los trabajadores y trabajadoras, y pretendemos hacer lo que no ha podido hacer este modelo fracasado, que aún están defendiendo los candidatos de continuidad de este gobierno”.

El cuarto retiro en medio del debate presidencial

Entre los efectos colaterales de esta tramitación, figura el público rechazo da este proyecto por parte del exministro de Desarrollo Social y candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel. Lo que incluso lo llevó a tener roces con algunos parlamentarios de su sector -quienes abiertamente manifestaron su voto favorable a la moción-, y con sus contendores en la carrera presidencial, acusando tanto al diputado Gabriel Boric como a la senadora Yasna Provoste, de velar por intereses electorales.

Por otro lado, ayer jueves Sichel, además de reafirmar su visión negativa del proyecto de ley, reconoció haber sacado su primer 10% para redestinarlo a su cuenta APV, y expresó que, de aprobarse el cuarto retiro, el único camino que queda ”es avanzar en extraer el 100% de los fondos de pensiones”.

Al respecto, la senadora Provoste emplazó al candidato Sichel a “abandonar esta lógica del matonaje. No le resultó con los parlamentarios de su sector y hoy pretende otra amenaza. Este proyecto de Sichel es también con letra chica, porque las personas no podrán hacer retiro de sus fondos, si no que pasarlos a otra administradoras. Lo que quieren es garatizar el mercado y el lucro a costa de los trabajadores”.

“Hemos sido serios. Vamos a apoyar el cuarto retiro y lo que hemos señalado es que vamos a trabajar para tener un sistema de seguridad social para tener pensiones dignas. Y esto lo haremos por medio de una instancia pública, sin fines de lucro, con un solo propósito: pagar pensiones dignas para los chilenos y chilenas”, dijo Provoste, añadiendo que ha estado en conversaciones con senadores de su sector e independientes de cara a la tramitación del proyecto de cuarto retiro en la Cámara Alta.

Gabriel Boric, en tanto, fue consultado por su “cambio de opinión” respecto a la aprobación de este retiro. “Hay que escuchar a quienes pretendemos representar, y nosotros hemos escuchado en todos los territorios las tremendas brechas estructurales que existen en Chile, pero también las que ha dejado la pandemia, lo tarde y mal que han llegado las ayudas del gobierno y las necesidades que siguen existiendo en parte importante de la población”.

“Por eso hemos apoyado el cuarto retiro, hemos hecho esfuerzos para que esto no contribuya a aumentar la desigualdad y seguimos trabajando en el tema de fondo, que es construir un sistema de pensiones digno y que no sea negocio para unos pocos”, añadió.

En la misma línea, expresó respecto a Sichel que “un candidato tiene derecho y es sano -en la medida que se escucha a su pueblo- a cambiar de opinión. Y uno tiene que justificar por qué cambió de opinión. Lo que es inaceptable es que se intente ocultar a la opinión pública y que cuando se ve pillado trate de inventar contragolpeado”.

“Dice que el cuarto retiro está mal, se aprovecha económicamente de ello, lo esconde y después dice que el cuarto está mal pero el 100% está bien. Hay una inconsistencia mayor. Que lo urgente no tape lo importante: necesitamos un nuevo sistema de pensiones que entregue pensiones dignas sin AFP”, dijo en esta materia.