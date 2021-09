Sube la tensión: Comando de Sichel acusa a Leonidas Romero (RN) de “discriminación” y diputado dice que no renunciará al partido

Sigue la polémica respecto a la decisión de Renovación Nacional de pasar al diputado Leonidas Romero al Tribunal Supremo (TS) de la colectividad por la decisión de parlamentario de no apoyar al abanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel.

Todo comenzó cuando el legislador de la Región del Biobío dijo que en los comicios de noviembre estaría por respaldar a José Antonio Kast, del Partido Republicano. Dicha decisión motivó a que el presidente de la tienda, Francisco Chahuán, resolviera llevar su caso al TS para que fuese sancionado.

“No me va a temblar la mano de pasar a los parlamentarios o dirigentes que estén en una posición distinta. A todos y cada uno, porque acá el partido apoya la candidatura de Sebastián Sichel”, sostuvo ayer el también senador.

Pero el tema no quedó ahí. Hoy sumó un nuevo capítulo. Esto porque temprano, desde la Región del Biobío, Romero reiteró que no apoyaría a Sichel por su posición a favor del matrimonio igualitario, el aborto y adopción homoparental. Además, aseguró que no iba a renunciar a la tienda y que esperaría la resolución del TS sobre su caso.

“A mí nadie me invitó al partido, entré porque representaba gran parte de lo que yo creía. Hoy no quiero darle el gustito al partido de poder decir ‘no, es que él renunció’. Yo quiero que los chilenos se enteren que ellos me echaron del partido por combatir la corrupción y defender los temas valóricos”, aseguró el diputado.

En ese sentido agradeció el apoyo de la diputada Francesca Muñoz y la instó a que hablara con Sichel para que cambiara su posición en temas valóricos.

“Si ella (la diputada Muñoz) logra convencer al señor Sichel de estar en contra del aborto libre, el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, la eutanasia, capaz que me convenza y yo vote por él. Entonces espero que la diputada Muñoz convenza al señor Sichel de que cambie de actitud”, dijo Romero.

Respuesta del comando de Sichel

Desde el comando del abanderado de Chile Podemos Más salieron a responderle a Romero

El coordinador de la campaña de Sebastián Sichel, Pedro Browne, aseguró que “aquí hay un tema que es mucho más profundo, porque en esta coalición no se acepta la discriminación. Entendemos que hay posiciones diversas y eso enriquece a nuestra coalición, hay algunos que están a favor y otros en contra. Distinto es discriminar a quienes toman una posición u otra”.

“Tenemos muy clara la posición de Sebastián Sichel que es a favor del matrimonio del igualitario y de la adopción homoparental, pero no aceptaremos que hayan algunos que discriminen a quienes toman esa posición”, dijo sobre los dichos del diputado de Renovación.

Por su parte, la jefa de programas, Victoria Paz, indicó que “es él el que no está en el lugar correcto, entonces se tiene que mover hacia donde lo considera correcto, pero no diciendo que esto es una persecución de libertad de acción, sino diciendo que él quiere estar en una posición de discriminar”.

“Lo que nos preocupa es que la discriminación se trate como un problema de libertad de acción, la libertad de acción no está en discriminar a las personas y a los chilenos”, agregó.