Vodanovic (PS) responde críticas de Insulza a indefinición de Bachelet: “Aquí no hay atraso ni capricho”

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió al panorama presidencial en el oficialismo, y con ello, respondió a los dichos del senador José Miguel Insulza sobre una eventual candidatura de Michelle Bachelet a La Moneda.

“No es justo para otros potenciales candidatos a los cuales vamos dejando como segundones porque van a entrar si es que ella no quiere”, señaló hace unos días el histórico militante del PS, que apuesta para esos comicios por la actual ministra del Interior, Carolina Tohá.

Bajo ese marco, en diálogo con Radio Pauta, Vodanovic respondió que “cuando el senador Insulza ha dicho que ‘estamos atrasados, que hay capricho’, yo he conversado con él para explicarle que aquí no hay atraso ni capricho, aquí lo que hay es responsabilidad política y no hay atraso porque las primarias se inscriben el 29 de abril”.

En esa línea, defendió que “aún queda un largo periodo para hacer las conversaciones políticas, para buscar las mejores personas que puedan ir a las primarias”.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Con respecto a una posible aventura presidencial de la ministra Tohá, la senadora afirmó que “acá a nadie lo tienen impedido de salir a la cancha. Y los buenos jugadores se prueban en la cancha”.

Específicamente sobre la opción de Tohá, Vodanovic explicó que “esa decisión todavía no está tomada. Se le ha pedido a la ministra y ella ha dicho que en marzo va a evaluar la situación”.