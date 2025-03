Tohá insiste en que le incomodaría participar en primarias con Jadue y asegura que siempre supo que Bachelet no sería candidata

La exministra del Interior y candidata presidencial del Partido Por la Democracia, Carolina Tohá, insistió en que le incomodaría participar en unas primarias con el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Aunque abogó porque que la elección oficialista sea lo más amplio posible.

En conversación con Radio Bío Bío, la precandidata presidencial señaló que “nunca, ningún partido de centroizquierda ha sido partidaria ni de interrumpir la democracia ni ha avalado violaciones a los derechos humanos. El problema aquí no se refiere a los partidos, se refiere a ciertas posturas que han tomado algunas personas (Daniel Jadue) en particular respecto a la situación actual en un lugar concreto que es Venezuela“.

Al ser consultada si es que participaría en unas primarias con Jadue, la exministra enfatizó: "Me costaría mucho eso. No me sentiría nada cómoda, porque tú cuando estás en una primaria, por más que tengas la convicción de que vas a ganar, estás haciendo un ejercicio en que asumes que si gana otro tienes que apoyarlo. Entonces yo no me veo a Chile transformado en el primer socio estratégico de Maduro. No me veo eso. No me gustaría. No espero eso para Chile".

No es primera vez, que Tohá manifiesta su disgusto en participar en la misma lista del exalcalde. Anteriormente, sostuvo que “ha habido una serie de posturas que ha tomado Daniel Jadue que lo ponen bastante alejado de lo que ha sido el marco con que se ha trabajado en este sector en este tiempo”

Es por esto que la secretaria general de la tienda comunista, Bárbara Figueroa, entregó sus reproches a su cuestionamiento: “Yo lo dije con claridad. El día de ayer consultaba sobre los dichos de la candidata Carolina Toa. Acá yo más que hablar de que no vamos a aceptar vetos, yo pido prudencia y respeto”.

No obstante, la exministra mantiene su postura de unas primarias amplias: “Tiene que haber una primaria con todos los partidos de la alianza de Gobierno y ojalá más allá. O sea, a mí me gustaría que fuera también con la DC. Pero si tú me dices a mí, una primaria amplia, toda la centroizquierda y ojalá los mejores candidatos posibles".

Por último, la candidata del PPD comentó sobre la decisión de Michelle Bachelet: “Yo no sabía que iba a salir ese video ese día, pero yo siempre supe, porque he hablado con ella en otras oportunidades, que ella no quería ser candidata. Pero que iba a salir ese día el video, no lo sabía”.