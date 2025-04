Tras apoyarla: PS exige incidir en el programa y en la toma de decisiones de la campaña de Tohá

Esta mañana, en la oficina del Servicio Electoral (Servel), se concretó el escenario con que Carolina Tohá soñaba y que por poco dio por descartado. Los cuatro partidos del Socialismo Democrático la acompañaron en la inscripción de su candidatura presidencial, de cara a la primaria del 29 de junio.

Para llegar a ese hito, el camino fue ripioso. En particular, por lo tensionadas que estuvieron las relaciones entre el Partido Socialista (PS) y el Partido Por la Democracia (PPD), colectividades que históricamente han sido aliadas. Tanto, que la presidenta de los socialistas, Paulina Vodanovic, incluso cuestionó la hermandad entre ambas.

Por lo mismo, el abrazo que ayer se dieron Tohá y la timonel en la sede del PS, luego de que los socialistas proclamaran a la exministra como su abanderada, fue significativo. Sin embargo, en este nuevo contexto, se abre un nuevo debate en la relación entre el PS y el PPD: cuál será el rol de los socialistas en el comando y en la campaña.

Desde ya, hay quienes demandan tener un espacio relevante. Por ejemplo, el jefe de bancada de los senadores socialistas, Juan Luis Castro, afirmó que espera que Tohá “tenga figuras del PS en su comando principal y a la vez contenidos socialistas en su programa”.

En el PS tienen especial interés en participar en lo programático de la campaña. De hecho, en los próximos días concluirán la redacción de un documento que comenzaron a trabajar el sábado, pensado originalmente para la campaña de Vodanovic. El texto, que se elaboró junto al Instituto Igualdad, contiene alguno de los lineamientos programáticos que los socialistas esperan incluir en la campaña.

Desde el partido adelantan que esperan entregar el insumo al comando de Tohá y que ese momento sirva como hito para aunar a las colectividades de cara a la presidencial. Saben que gestos de esa naturaleza son necesarios, en consideración de lo dañadas que quedaron las relaciones entre los partidos. En ese sentido, hay quienes sugieren que sería notable que la propia Vodanovic se sume al comando de la candidata, a cargo de los aspectos programáticos.

Anoche, ante la militancia socialista reunida en el comité central, Vodanovic remarcó que su intención es que el PS participe activamente de la campaña y que tenga influencia en ella.

“No nos vamos a sumar a un programa ya hecho. Lo que se hizo el sábado pasado va a quedar condensado y yo doy garantías, como su presidenta, de que así va a ser. Nosotros no vamos a dejar que el PS sea pasado a llevar, que sean ignoradas nuestras pretensiones, nuestra visión en lo económico, en lo tributario”, enfatizó en el comité central, en un diálogo al que tuvo acceso La Tercera.

En esa misma línea, la timonel reforzó que “sé que el PPD no nos representa en su totalidad, lo sé. Pero esta no va a ser la candidatura del PPD, compañeros, va a ser la candidatura del Socialismo Democrático. ¿Qué significa eso? Si el PS no está presente, no hay Socialismo Democrático. Nosotros somos esenciales en ese proyecto (…). En consecuencia, al integrarnos a esta campaña, nosotros no nos integramos como vagón de cola, nos integramos como parte esencial de un proyecto político a construir".

En el “núcleo” de trabajo de Tohá son conscientes de que tendrán que adaptarse a este nuevo escenario y dar espacio a los cuatro partidos del Socialismo Democrático que respaldan a la candidata, así como también a algunos independientes. Pero, aseguran, están preparados y han dado muestras de esa apertura.

Por ejemplo, ya definieron que el exconsejero constituyente Aldo Valle será coordinador del comando en Valparaíso. Si bien él es independiente, su última aventura electoral fue a través de un cupo socialista.

06/07/2023 ALDO VALLE FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

Otra de las coordinadoras regionales será la exgobernadora Cristina Bravo, en el Maule. Su inclusión es importante, debido a que ella es militante de la Democracia Cristiana (DC), un partido que institucionalmente no está con Tohá, sino que apuesta por la candidatura del diputado Alberto Undurraga. La exautoridad regional se sumó al encuentro ciudadano que tuvo ayer la exministra en la Plaza de Bolsillo Méridien.

La idea del círculo de trabajo de la exministra es debutar un renovado equipo la próxima semana, con la inclusión de las distintas colectividades. Y, además, planean lanzar un comando físico, que, según adelantan, estaría en Santiago centro.

Al final de su intervención en el comité central, en que llamó a respaldar a Tohá como la candidata del PS, Vodanovic aprovechó de reforzar que no se arrepiente de haber asumido una candidatura -que duro 15 días-.

“Yo no considero un bochorno hacer un análisis político, haber visto que si somos cuatro partidos del Socialismo Democratico, y tres están de un lado, quedemos nosotros con una candidatura propia (…). Cuando hay una dificultad para enfrentar a la derecha, ¿no es mejor sumar las fuerzas que dividirlas? Yo no me avergüenzo ni creo que haya sido una chambonada. No me arrepiento de haber asumido la candidatura ni de haber declinado ante ustedes, porque es lo que corresponde“, sostuvo.

Que el respaldo a Tohá se haya aprobado por la unanimidad del comité central del PS, creen en el partido, es una muestra de que el liderazgo de Vodanovic se mantiene de pie pese a las dificultades. Y es que la timonel logró hacer cambiar de opinión a quienes mantenían distancia de la figura de la exministra y apostaban por convencer a la timonel de volver a competir o incluso de respaldar a Jeannette Jara (PC) como la abanderada.

“Nunca en los 30 y tantos años que tengo de militancia he visto que el comité central se ordene unánimemente a voluntad del presidente del partido, nunca lo he visto”, sinceró ante la militancia.