El pasado martes se dio a conocer un informe de Contraloría General de la República (CGR) que detectó graves irregularidades en los hospitales de Antofagasta y de Talca.

En concreto, se trató de irregularidades vinculadas a las gestiones de los recintos de salud en torno a los registros de pacientes en listas de espera no GES del Hospital Regional de Talca Dr. César Garavagno Burotto; y el Hospital Doctor Leonardo Guzmán de Antofagasta.

Para ambos casos, la Contraloría evidenció anotaciones erróneas, personas fallecidas que habían sido registradas como atendidas y otras que fueron retiradas de registros por fallecimiento, pese a que sí estaban vivas.

“Una vergüenza” y “un problema en la gestión”: el diagnóstico de parlamentarios ante la controversia por listas de espera Javier Salvo/Aton Chile

Conocido el informe de la CGR, la titular de Salud, Ximena Aguilera, reconoció el miércoles que “probablemente se van a encontrar nuevas irregularidades” y que “hay una causal estructural de base, que es que la plataforma es muy antigua y que hay mucho procedimiento manual para el registro y el traspaso de los datos desde los hospitales hacia los servicios de salud y servicios de salud a la base de datos central”.

Siguiendo esa línea, este domingo, el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, abordó la situación y apuntó que desde el Ejecutivo buscan “transparencia y confianza de la población en el sistema”.

En diálogo con CHV, Salgado indicó que uno de los problemas del actual sistema es respecto al ingreso de datos, pues debe hacerse de manera manual y que hay un proyecto de interoperabilidad en el sistema de salud que se espera que esté funcionando para 2025. “Va a resolver fuertemente estas dificultades”, comentó.

Acusan responsabilidades políticas tras informe de la Contraloría

El diputado Andrés Celis (RN) fue crítico del subsecretario Osvaldo Salgado y se refirió a las responsabilidades políticas que mantiene por las cifras denunciadas en Contraloría.

“Aquí tienen que haber responsabilidades políticas y esta recae en el Subsecretario de Redes Asistenciales, que olímpicamente dice que quien debe responder es el director del hospital y después el director del servicio”, comenzó señalando.

“No, Subsecretario, usted es el responsable y nosotros interpondremos todas las acciones penales administrativas e incluso, como ya lo señalamos, ingresamos la comisión investigadora”, agregó al respecto.

En tanto, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo (DC) señaló que “es un problema que se ha arrastrado por años en el Estado chileno y en distintos gobiernos, pero lo que estamos viendo hoy día es francamente una vergüenza, y las respuestas que da el subsecretario de Redes Asistenciales solo hacen crecer esa vergüenza nacional”.

“Le pido al Presidente de la República, Gabriel Boric, que saque a un subsecretario de Redes Asistenciales a quien no le interesa la vida de los chilenos y no le interesa el sufrimiento de los chilenos. Dar como respuesta que esto se va a comenzar a mejorar el año 2025 es simplemente una bofetada a todos aquellos que no han recibido una atención médica”, señaló.

Respecto a las explicaciones entregadas por la ministra de Salud, Ximena Aguilera, el martes, el diputado Agustín Romero (Republicanos) fue crítico. “La ministra de Salud pretende condicionar la reducción de listas de espera a la aprobación de recursos adicionales con la reforma presupuestaria... o más bien Reforma Tributaria”, comenzó señalando.

A lo que continuó: “Los Republicanos preferimos eficiencia y transparencia en el gasto. Se siguen pagando honorarios millonarios a sociedades de los mismos médicos contratados en hospitales. Han demostrado ser pésimos gestores de crisis, pero nosotros fiscalizamos el uso de esos recursos. No sucumbimos a este chantaje”.

Las opiniones de los presidentes de las comisiones de Salud

La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Helia Molina (PPD), señaló que los informes le parecen “de extrema gravedad”.

“Ya estábamos muy preocupados por el tema del (Hospital) Sotero del Río y hemos pedido una comisión investigadora al respecto, y apoyo que hagamos una comisión investigadora en la cámara sobre estos hechos en el hospital de Talca y en el hospital de Antofagasta”, explicó.

Respecto a las acciones desde el Ministerio de Salud para poder reducir las listas señaló que “las soluciones que el ministerio está trabajando son correctas”.

“Van por el camino correcto, son integrales, tienen que ver con la atención primaria, con optimizar los hospitales, con comprar servicios a privados, con generar sistemas de información interoperable para evitar justamente estos errores que hoy día la Contraloría está detectando”, explicó.

“Como presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara quiero relevar los esfuerzos del Ministerio pero a la vez también no minimizar jamás los errores que pueden estar perjudicando a la gente y su derecho a la salud”, concluyó respecto al tema.

Respecto a las irregularidades detectadas, el diputado Hernán Palma (Indp.) y también miembro de la comisión señaló que “esto amerita investigar, y desde la Comisión de Salud pierda cuidado que nosotros vamos a tener la fuerza necesaria para poder pedir que se investiguen a fondo las irregularidades del caso”.

Además, agregó: “Debo también ser bien claro que esta situación se viene arrastrando desde el 2017 y por tanto son de otras administraciones, así que mal podríamos inculpar de aquello al doctor Salgado, subsecretario de redes asistenciales”.

Respecto al tema, el senador Juan Luis Castro (PS), miembro de la Comisión de Salud del Senado, señaló que “la Interoperabilidad no es la solución para las listas de espera (...) Esto es un problema de gestión, no de una ley”.

“La lista de espera no es un cúmulo de fichas. Es una sumatoria de registros, simplemente del diagnóstico y las características del paciente para ser llamado a una especialidad o a una cirugía. Por lo tanto, aquí hay que ser muy claros. Este es un problema interno, no de una ley. Es un problema en la gestión y el manejo de las listas de espera, que son personas de carne y hueso y que se ven muchas veces muy disminuidas en su dignidad”, explicó.