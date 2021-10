“Unidos por el cáncer”: candidatos comparten su compromiso con la ley nacional oncológica

Este martes 19 de octubre se conmemora el Día Internacional del Cáncer de Mama. Una fecha que llama a la concientización y prevención de una enfermedad que, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es el tipo de cáncer más común, con más de 2,2 millones de casos en 2020; y la principal causa de mortalidad en mujeres.

En el marco de este día, los candidatos presidenciales fueron invitados a un seminario convocado por el presidente de la Fundación Foro Nacional del Cáncer, doctor Jorge Jiménez de la Jara, y la presidenta de Achago (Asociación Chilena de Agrupaciones Oncológicas), Piga Fernández.

En la instancia, Yasna Provoste (Apruebo Dignidad), Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) y Sebastián Sichel (Chile Podemos Más) se comprometieron, simbólicamente, a seguir adelante con la implementación de la Ley Nacional del Cáncer, impulsada por la senadora demócrata cristiana, Carolina Goic.

Uno a uno, siguiendo el orden en el que figurarán en la papeleta de las elecciones del 21 de noviembre, los aspirantes a La Moneda fueron instados a dar a conocer sus propuestas en esta materia. Si bien los candidatos Marco Enríquez-Ominami (PRO) y Eduardo Artés (Unión Patriótica) participaron de la instancia, al momento de intervenir tuvieron problemas de conexión.

Yasna Provoste

“Quiero agradecer a quienes transformaron esta ley en una cruzada nacional, mostrando una realidad que muchas veces se vivía en silencio y soledad, y hacerla más colectiva y social, hasta lograr contar con una política que se hiciera cargo de ello. Estas luchas dan sentido a la política. Por eso es que el liderazgo de Carolina es muy revelador de lo que hoy debe hacerse en otros ámbitos de la vida social y política”, dijo Provoste mencionando a su compañera de bancada.

“Solo dictar la ley no es suficiente, debemos hacer una aplicación real sin resquicios, sin dilaciones, un plan integral de investigación, formar especialistas, financiar diagnósticos y tratamientos en base a evidencia científica actualizada. La ley crea y dispone de una ley oncológica nacional para trabajar en red con establecimientos públicos y privados a lo largo del país, para mayor eficacia, mejores resultados sanitarios pero, sobre todo, en una respuesta rápida para los pacientes”, destacó la senadora.

“Esta ley también se va adjudicar recursos financieros importantes que permitan agilizar el diagnóstico y acceso a las tecnologías. El compromiso consiste en transformar la letra en realidad. La pandemia ha dejado un rastro de muerte en nuestro país y en todo el mundo. No solo por quienes fallecieron por el Covid directamente, si no también por quienes vieron postergadas las prestaciones médicas de otra especialidad”, agregó Provoste, llamando a retomar los tratamientos y prevenciones.

“Se estima que antes de la pandemia 3 personas por hora muere de cáncer y al menos una de ellas se podía salvar. Por eso, la implementación de esta ley es tan importante. Y que en la comisión nacional de cáncer sean elegidos adecuadamente sus representantes, para que tenga un carácter nacional. Esto va permitir que se súper vigile el cumplimiento de la ley. (...) Desde marzo comenzaremos un proceso de reconstrucción de Chile, primero del alma -con respecto a convivencia y paz-, recuperar la educación y el empleo y por cierto la salud. Por eso, creo que esta ley es fundamental para que la salud sea un derecho para todos y todas”, concluyó la parlamentaria falangista.

Gabriel Boric

“Es un tema que nos une transversalmente, independiente de nuestras diferencias políticas o la reyerta cotidiana de una candidatura. Creo que eso es tremendamente valioso, y ojalá sigamos encontrando temas que nos unan pensando en Chile y el bien común”, dijo el candidato de Apruebo Dignidad agradeciendo la invitación.

“En materia de cáncer, felicitar el trabajo de la senadora Goic. Personalmente sé lo difícil que es de abordar y lo terrible que implica un diagnóstico de cáncer. Desde regiones, muchas veces además de la incertidumbre, significa viajar por la falta de especialistas y, por ende, deben moverse a centros urbanos más grandes o directamente a Santiago, como me tocó ver con mi hermano menor, o a Valdivia en el caso de mi abuelita”, continuó Boric.

“Además de apoyar la ley del cáncer y el fondo nacional del cáncer mediante una política fiscal responsable, el plan nacional del cáncer, que debe ser evaluado cada 5 años y por cierto la actualización de la ley que cumple un año; me parece tremendamente importante que fortalezcamos el rol de la salud pública”, agregó el diputado por Magallanes.

“Hoy día también el cáncer está asociado a pobreza, a mala alimentación, a desigualdades estructurales de nuestro sistema de salud que tenemos que cambiar. El 50% de los médicos trabaja para el 20% que está en isapres (...) Tenemos que crear un sistema nacional de salud para que todos y todas tengan salud digna sin importar cuánto dinero tengan en el bolsillo”, concluyó.

José Antonio Kast

“Muchas veces, desde el mundo público o político, no se toman con diligencias los temas sociales, y prueba de ello es que ustedes (Fundación Foro Nacional del Cáncer, Achago y la senadora Goic) estuvieron cerca de 8 años trabajando para sacar adelante esta ley que contempla varias áreas, y tenemos que seguir trabajando en develar la importancia de esta materia, sobre todo en temas de prevención”, dijo el candidato del Frente Social Cristiano.

“Hoy hay un retraso importante producto del tema de la pandemia, y tenemos que actualizarnos y lograr mayor prevención. Debemos trabajar también en la formación de nuevos oncólogos, que hoy día, considerando chilenos y extranjeros, es bajo 200″, continuó Kast.

“Por lo tanto, así como en algún momento me tocó estar en el centro oncológico en Recoleta y el Instituto Nacional del Cáncer, tenemos que ver cómo instalar más centros de referencias a nivel de regiones. (...) Cuenten con mi compromiso en esta materia tan dolorosa, perdí a un hermano por el cáncer, y conozco de cerca el sufrimiento, no solo de la persona afectada, sino también de la familia completa”, cerró el exdiputado.

Sebastián Sichel

“Creo que este es uno de los temas que debe tener más prioridad por razones bastante obvias”, comenzó el abanderado oficialista. “Con la pandemia quedó una brecha aún más profunda en el tratamiento y prevención del cáncer. Hoy tenemos un 60% menos de exámenes y más de 6 mil y tantos pacientes han quedado con sus garantías oncológicas vencidas. Por lo tanto, el próximo gobierno va tener un desafío monumental al intentar superar brechas que se generaron por la discriminación del Covid a patologías como el cáncer”.

“Habrá que hacer una inversión de volúmenes distintos a los pensados. Se calcula que $40 mil millones se necesitan solo para superar la brecha que generó el Covid en prestaciones. Como Presidente, quiero agregar los recursos adicionales a los $60 mil millones que considera la ley del cáncer”, dijo el candidato de Chile Podemos Más.

“Lo que no se trató o atendió, fueron una tragedia para quienes padecen cáncer o quienes no sabemos que lo tienen porque no se hicieron los exámenes preventivos. Se va requerir inversión pública y levantar exámenes y prestaciones más allá de lo que proyectó el sistema antes de la pandemia”, afirmó Sichel en materia de ejecución.

“Debemos implementar urgentemente la estrategia nacional del cáncer con énfasis en prevención y cobertura, así como implementar centros oncológicos, cosa de tener la estructura necesaria en regiones ya que la oferta diseñada actualmente no es suficiente. Se debe trabajar también en brechas territoriales. También debemos avanzar en estudios imagenológicos”, agregó el exministro de Desarrollo Social.

“El desafío más grande será el acompañamiento en cuanto a salud mental para los pacientes, entornos y familias, que hoy no tienen más apoyo que el tratamiento específico. Además, sobre las listas de espera, vamos a priorizar los tratamientos oncológicos que requieran tratamiento urgente, así como el uso de camas y estructura hospitalaria. (...) Nuestro compromiso es total con la ley del cáncer, y avanzar en la brecha que generó el Covid”, cerró el abanderado en su intervención.