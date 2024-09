Vallejo respalda dichos de Boric sobre la “élite” por caso Audio y refuerza que reacción no fue la misma al referirse a Convenios

Este martes, la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, defendió las nuevas declaraciones del Presidente Gabriel Boric, quien apuntó a los cuestionamientos de la élite ante su pronunciamiento por el caso Audio, específicamente por celebrar la prisión preventiva fijada contra el abogado Luis Hermosilla.

“Reitero y confirmo lo que ya he dicho: yo me alegro de que una persona que se creía poderosa enfrente a la justicia como cualquier otra persona y en eso no me afectan ni hacen cambiar de opinión las críticas de un sector de la élite que cree que a los poderosos no se les puede tocar”, dijo ayer lunes el Mandatario.

Además, el Jefe de Estado rechazó que sus palabras hayan sido una injerencia en las decisiones del Poder Judicial, al indicar que “yo jamás he intervenido ni intervendría en un proceso judicial en curso, jamás he hablado con un juez para decirle ‘actúe de tal o cual manera’, ni pública ni privadamente. Yo lo que acá manifesté y reitero es que hay un señor que se creía todopoderoso, que creía que podía actuar con impunidad, reconociendo incluso que estaba cometiendo delitos, que hoy día enfrente a la justicia como corresponde en Chile”.

Consultada por estos dichos de Boric, Vallejo señaló en esta jornada: “El Presidente ha sido claro en que cuando nos enfrentamos a la justicia todos tienen que ser iguales ante la ley, que no debe importar la cuna, las redes de poder, el poder adquisitivo del dinero o la militancia o el sector político, o sea que no haya un privilegio de ningún tipo en el tratamiento de los casos que se enfrentan a la justicia, sea por corrupción o sean otros”.

En ese sentido, recalcó que es importante “cuando la justicia da señales de que es ciega frente a esas diferencias de cuna o de poder”.

Con todo, planteó que si bien al Mandatario se le ha criticado legítimamente en el marco de una democracia, destacó que “la reacción frente a sus palabras ha sido distinta cuando se trata, por ejemplo, del caso Convenios o cuando se ha tratado, por ejemplo, de las prisiones preventivas de delincuentes comunes”.

“La crítica se ha presentado frente solo a unas palabras del Presidente y no frente a otras que han tenido el mismo tenor. Y por eso el Presidente reafirma y mantiene su posición y nosotros obviamente lo respaldamos, creemos que está lo correcto, porque hemos sido de una sola línea y un solo estándar frente a estos casos de corrupción. Que la ley sea igual para todos y que la justicia no genere tratamientos privilegiados para nadie”, cerró.