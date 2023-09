Vallejo tras declaración del Senado por los 50 años del Golpe: “No es un documento que cuente con las firmas de las bancadas”

Este miércoles, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), se refirió a la declaración de consenso que se logró en el Senado el martes, a propósito de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, encabezado por el general Augusto Pinochet.

Si bien no fue un acuerdo formal ni hubo votación, la Cámara Alta logró materializar un inédito consenso para formular una declaración común sobre el quiebre democrático del 11 de septiembre de 1973.

Esta declaración del Senado fue vista como un avance que no se había logrado ni en la Cámara de Diputados, donde abundaron las polémicas ad portas del 11-S, y que tampoco consiguió el Ejecutivo, luego de que los partidos de oposición se restaran tanto de firmar el compromiso impulsado por el Presidente Gabriel Boric como se participar de las actividades conmemorativas.

- ¿Qué hizo distinto el Senado que podrían haber hecho ustedes para lograr eso?

Esa fue la pregunta que le hicieron a la secretaria de Estado en entrevista con Radio ADN.

“Yo tendría toda la información del caso, porque esa es una carta de la mesa, es un esfuerzo que es valorable, obviamente, pero no es un documento que cuente con firma de las bancadas del Senado”, apuntó.

“No por eso desconocemos el esfuerzo que hay en la mesa y del presidente del Senado, que hay que valorar, que hay que reconocer, pero es un compromiso que surge de la mesa”, agregó Vallejo.

En esa misma línea, la titular de Segegog señaló: “Yo creo que al final de cuentas es importante que las instituciones hagan sus propios compromisos”.

“El Presidente hizo uno, convocó e hizo una invitación, no impuso ningún término, convocó a los exmandatarios, los exmandatarios concurrieron, también convocó e invitó a todos los sectores del país, un solo sector decidió restarse, el resto no. Solo tuvimos a los partidos de Chile Vamos y Republicanos en una posición más dura, y que no quisieron concurrir bajo sus propios términos al acto de conmemoración”, recalcó la ministra.

Vallejo apuntó que “nosotros a ratos sentimos que hay una estrategia de permanente tensionamiento por parte de un sector de la derecha”.

A pesar de eso, resaltó, en la conmemoración de los 50 años se logró “tener una carta suscrita por todos los expresidentes vivos, desde Eduardo Frei a Sebastián Piñera, pasando por Michele Bachelet y Ricardo Lagos, y eso es un avance, la carta de los cinco presidentes es un hito histórico, que hay que tomarle el real peso y significancia”.

De manera paralela a Vallejo, su par de Justicia, Luis Cordero, también se refirió a la declaración de la Cámara Alta por los 50 años del Golpe: “Habla de las enseñanzas de estas semanas, de estos días, el Senado tuvo la oportunidad de poder equilibrar una expresión de deseo del presente y el futuro a partir de las discrepancias del pasado”.

“Es una declaración que formó parte de conversaciones previas en que participaron todas las bancadas, desde el Partido Comunista al Partido Republicano. Me quedaría con lo que eso significa, en la etapa o en el ciclo ya de cierre de la conmemoración de los 50 años. Me quedo con ese espíritu del Senado y también me quedo con la enseñanza que ese proceso deja para poder transmitirlo en las agendas futuras que tenemos y que comienzan a tener una dinámica muy intensa a partir de hoy”, añadió.

PC se desmarca de declaración del Senado

El texto de consenso del Senado fue leído en una sesión especial en que hubo un minuto de silencio “en memoria de quienes perdieron la vida o fueron víctimas” por los hechos del 11 de septiembre de 1973 y cada comité parlamentario contó con tiempo para participar de una reflexión sobre el tema.

Así las cosas, este miércoles, los senadores del Partido Comunista emitieron una declaración “ante interpretaciones de la prensa sobre la sesión”.

“No hemos firmado ninguna declaración conjunta con otros comités del Senado sobre los 50 años del Golpe de Estado”, indicaron, acotando que el texto que leyó Coloma fue una reflexión a nombre de la mesa “que contó con la autorización de los comités”, tal como apuntó la ministra Vallejo.

“Allí se reconoce que nuestra patria vivió en 1973 un quiebre democrático como consecuencia del golpe de Estado y se reivindica el valor de los DD. HH. y la democracia. Ello constituye un avance frente a la legitimación del golpe de estado que ha realizado la UDI y el Partido Republicano”, agregan.