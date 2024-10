Tragedia en INBA: Mineduc afirma que se retomarán actividades este lunes, pero que “es imposible” que sean con normalidad

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, abordó la tragedia con la explosión de una bomba molotov en el interior del Internado Nacional Barros Arana (INBA), indicando que tras ello “es imposible” que se vuelva con normalidad a las clases en el recinto educativo el día lunes.

El incidente, según señalaron las primeras diligencias, se habría registrado en uno de los baños del establecimiento cuando un grupo de estudiantes manipuló un artefacto incendiario, identificado como una bomba molotov, el cual habría explotado provocando una reacción en cadena de otros materiales inflamables que se encontraban en el lugar.

Desde el Ministerio de Salud informaron la mañana de este viernes que “de las 35 personas afectadas iniciales, no hay fallecidos; 23 se encuentran hospitalizadas, de ellas 1 en estado de extrema gravedad y 9 en estado crítico”. Al respecto el ministro Cataldo señaló que durante el pasado jueves en conjunto con su par del Minsal, Ximena Aguilera, recorrieron los distintos centros de salud donde se encuentran los estudiantes para saber su estado y evolución.

Junto con ello, confirmó que se espera que el día lunes se retomen las actividades, pero precisó que “no normales, porque es imposible dada la envergadura de esta situación y el impacto que tiene esto en la comunidad educativa que hablemos de normalidad”.

“No será un retorno en condiciones de normalidad, sino que va a ser un retorno para hacer todo el primer espacio de contención socio-emocional y de trabajo respecto a garantizar una reconstrucción de la comunidad educativa de cara a ir normalizando el funcionamiento del establecimiento”, explicó Cataldo.

Respecto a la situación académica de los alumnos lesionados, el secretario de Estado señaló que en su mayoría eran estudiantes de cuarto año medio, por lo que a esta altura del año “estaban ya en condiciones de egreso”. “Lo que hay que mirar es cuáles son los procesos de acompañamiento para el rezago que puedan tener los estudiantes que son más pequeños, es decir, aquellos que están desde tercero medio hacia abajo y también nos encontramos preparando eso”, señaló.

Los incidentes en el INBA

El ministro de Educación también se refirió a las palabras de la María Alejandra Benavides, rectora del INBA, quien aseguró que el incidente fue “un hecho aislado”. Cataldo inició aclarando que “no me podría hacer cargo de lo que dice un tercero. Sin embargo, yo entiendo”.

“La verdad es que no me corresponde a mí interpretarlo. lo que yo he dicho son datos, y datos matan relatos, digamos. Entonces, cuando tenemos un año 2023 con trece episodios de violencia de alta connotación, y un año 2024, a esta altura del año, en octubre, llegando ya al último trimestre, teníamos tres, efectivamente hay una disminución sustantiva de los hechos de mayor connotación”, explicó.

“Ahora, esto ¿podríamos decir que es un episodio aislado en un contexto de larga data? que es lo que a mí me interesa, evidentemente no”, añadió.