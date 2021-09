“Vergonzoso”, “Debe una explicación” y “El gran juez son los electores”: El juicio de Boric, Sichel y ME-O a Parisi por millonaria deuda de pensión alimenticia

Ayer domingo un reportaje de T13 develó que el candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, tiene una deuda que supera los $ 207 millones por el no pago de las pensiones alimenticias de dos hijos, y además se encuentra vigente una orden de arraigo en su contra, la cual fue decretada en agosto de 2020.

Según detalló la investigación, la situación permitiría que el Departamento de Extranjería y Policía Internacional proceda con su detención y sea puesto a disposición de los tribunales al ingresar a Chile.

Circunstancias que fueron parte de la agenda política de este lunes, jornada en la que los candidatos presidenciales Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), Marco Enríquez-Ominami (PRO) y Sebastián Sichel (Chile Podemos Más), se refirieron a esta materia.

“Es absolutamente vergonzoso que cualquier persona esté huyendo de la justicia y que no reconozca el deber básico, que es hacerse cargo de sus hijos e hijas”, dijo Gabriel Boric desde Arica. “Lo que representa el caso de Parisi, nos tocó verlo a propósito de los retiros”, agregó refiriéndose a las retenciones de este 10% a los deudores.

“Desde el Estado vamos a perseguir con mucha dureza a quienes se esconden para no pagar pensiones alimenticias. Y en el entretanto, esas pensiones alimenticias deben ser cubiertas por el Estado porque no puede ser que a las mujeres se les termine cargando la responsabilidad en solitario de la crianza”, añadió el candidato del Frente Amplio y el Partido Comunista.

“No tengo ninguna duda de que la sabiduría del pueblo de Chile no va a permitir que alguien que debe algo tan básico, como la pensión alimenticia de sus hijos, esté en un puesto de esta importancia”, concluyó en este punto.

Una opinión similar a la manifestada por Sebastián Sichel, quien el día de hoy planteó uno de sus ejes programáticos con foco en las mujeres e hijos a quienes se les adeuda de sus correspondientes pensiones.

“Las decisiones son personales, hoy día no hay ley que regule, pero (Parisi) al menos le debe una explicación a Chile si quiere ser Presidente de la República y no ha pagado las pensiones de sus hijos”, dijo Sichel.

“Malamente le podemos entregar el cuidado de la nación si no ha cumplido con sus hijos. A lo ético nadie está obligado, y por eso, quiero incorporarlo a la ley si soy Presidente”, cerró al respecto.

Por otro lado, Marco Enríquez-Ominami enfatizó que es la ciudadanía la que debe determinar si Franco Parisi debiese continuar o no en carrera a La Moneda. “Creo que en democracia, y durante las elecciones, el gran juez son ustedes, los electores. No me gusta esta idea de sacar a la gente por secretaría”, dijo a través de Zoom en horas de la tarde.

“Sí es extraño que el candidato esté fuera de Chile en campaña y que no se sepa su fecha de retorno. Este es un tema muy sensible. Con el PRO apoyamos el cuarto retiro porque hay muchas madres que han logrado que los ‘papitos corazón’ paguen por medio de las retenciones, después de años de espera”, agregó en alusión al proyecto de cuarto retiro de fondos de pensiones.

“Creo que él (Parisi) tendrá que venir a Chile, hacerse cargo y dar las respuestas que correspondan. No nos corresponde a nosotros sacar a candidatos de carrera. (...) No imagino a ningún chileno o chilena bien nacido o nacida, eligiendo a alguien que se niegue a pagar pensión alimenticia, no imagino que eso ocurra. Lo anómalo es que estemos hablando de esto y no él, quien debe responder al respecto”, concluyó ME-O.