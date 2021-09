Sichel sobre ley corta de pensiones: “Por fin hay un proyecto que permite avanzar, al menos, en parte. Le diría al Congreso que lo apruebe ya. No pensemos en los intereses electorales de corto plazo”

Esta semana la comisión de Constitución de la Cámara revisará el proyecto que permitiría un cuarto retiro de 10% de fondos de pensiones.

Una controversial iniciativa que ha enfrentado al candidato presidencial de Chile Podemos Más con parlamentarios de su sector, y que a comienzos de septiembre vio al Ejecutivo ingresar una Ley Corta de pensiones que incorpora tres pilares: un seguro de lagunas previsionales para las personas sin empleo, aumento de la pensión básica a $ 177 mil, y extensión del aporte al 80% de los pensionados.

Si bien el proyecto de gobierno -según el ministro Segpres, Juan José Ossa- no busca frenar el cuarto retiro, fue explícitamente respaldado por Sebastián Sichel en paralelo a su oposición a un nuevo desembolso desde las AFP.

“La pensión básica solidaria debió haber aumentado mucho más de lo que ha aumentado, y por la incapacidad del sistema política y la mezquindad de los partidos, no se ha aprobado una reforma de pensiones en serio. Por eso tenemos formas de sacar los fondos de pensiones, pero no de aumentarlas”, dijo Sebastián Sichel esta mañana.

“Por fin hay un proyecto que permite avanzar, al menos en parte. Le diría al Congreso que lo apruebe ya. No pensemos en los intereses electorales de corto plazo, si no en las personas que no tienen pensiones hacia adelante”, continuó Sichel.

“Aprobemos la reforma de pensiones, que puede ser la corta o la larga, y después discutamos cuándo se pueden hacer retiros. Si lo hacemos al revés, le decimos a los chilenos ‘Usted no nos importa, nos importa que vote por nosotros’”, concluyó al respecto.

En la misma línea, el presidenciable del oficialismo fue consultado por la reciente encuesta CEP, consulta en la que Sichel está posicionado en el segundo lugar (11%) después del candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (13%).

“Las encuestas las tomamos en serio, pero fluctúan según lo que ocurre cada semana. Hay dos candidatos que marcan más, pero todas las candidaturas son valiosas. Yo no vine acá a ganar un concurso de popularidad, si quisiera ser popular, no sería político”, dijo Sichel desdramatizando los resultados.

“Después de una crisis se necesita liderazgo. A veces te cuesta la encuesta semanal por oponerse a proyectos como el cuarto retiro. (...) Para gobernar necesito conciencia en lo que creo bueno para Chile y no para una encuesta”, expresó el exministro de Desarrollo Social.

Apoyo estatal ante el no pago de pensiones alimenticias

Quien también se desempeñó como presidente del Banco Estado, dio estas declaraciones en el marco de la presentación de uno de los ejes programáticos de su campaña. “Soy hijo de una seguidilla de mujeres que se quedaron solas y tuvieron que cuidar solas a sus hijos, y que ven con vergüenza cómo han sido el pariente pobre de las políticas públicas, parecen no ser prioridad del estado”, dijo Sichel.

“Pareciera que la desaparición de un padre o el pago de un pensión de alimento es problema de privados, un problema de relación de pareja y no del Estado y protección de la infancia. (...) Es un asunto de justicia y derechos”, dijo previo a presentar sus propuestas.

Entre los promesas figuran hacer efectivo el postnatal de los padres, instaurando que los hombres hagan uso de al menos 1 mes en pos de la “corresponsabilidad”. A continuación mencionó el proyecto para que “El pago de pensión deje de ser un asunto privado, el Estado garantiza el pago de pensión con la resolución judicial, y el Estado persigue el pago por parte del padre. El Estado paga a la mujer, y continúa el caso judicial contra el hombre”.

Así mismo, plantea que los deudores de pensión alimenticia sean ingresaron a DICOM como “medida coercitiva efectiva”, crear un fondo estatal que retro-alimente las pensiones futuras, avanzar en métodos de retención por parte del Estado (impuestos, seguro de cesantía, bonos, etc), la imposibilidad de postular a cargos públicos o candidaturas; y la creación de una Red Nacional de Cuidados.

Esta última tiene por objetivo dar “Apoyo técnico, salud mental, guardería y desarrollo de la mujer. Reconocerlo como trabajo no remunerado para las pensiones futuras. Y que reciban renta del Estado cuando no puedan ejercer otras labores”, dijo el candidato de Chile Podemos Más.