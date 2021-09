Ministro Ossa: “La ley corta no busca frenar el cuarto retiro, más bien va con el correlato de mejorar las pensiones de forma rápida”

Ayer el Presidente Sebastián Piñera anunció que “en los próximos días presentaremos al Congreso, a través de la Cámara y con trámite de urgencia, un nuevo proyecto de ley”.

Entre los temas de la iniciativa se encuentran el aumento de la Pensión Básica Solidaria (PBS) a $177 mil mensuales, “para que todos los jubilados de Chile tengan pensiones sobre la línea de la pobreza”, así como extender la cobertura del Aporte Previsional Solidario (APS) desde el 60% actual al 80% de los pensionados, y “Establecer que la cotización previsional y el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) de las personas desempleadas sean cubiertos por el seguro de cesantía”.

Una ley corta que, según dijo el ministro Segpres, Juan José Ossa, en entrevista con Radio Universo, “en ningún caso es la ‘gran reforma de pensiones’. (...) Lo que pretende esta ley corta es uno de los aspectos en los que había acuerdo [en la tramitación de la reforma], que consiste en ampliar la cobertura del pilar solidario del 60% al 80% de los más vulnerables”.

“Desde ya quiero anteponerme a los cuestionamientos de la oposición del tipo ‘Esto no toca la AFP’ y por supuesto que no, la que tocaba las AFP era la reforma, en la que si bien no desaparecían, son otras la entidades que administran los fondos. Hay quienes caricaturizan esta ley corta como que fuera la verdadera reforma de pensiones el gobierno y no es así”, enfatizó el ministro Ossa.

Consultado por la tramitación de un cuarto retiro de fondos de pensiones, que se concretaría esta semana, el ministro Ossa, expresó: “Quiero desmitificar que esta ley corta busca frenar el cuarto retiro. Más bien va con el correlato de mejorar las pensiones de forma rápida. Por eso entramos en una rápida tramitación”.

“¿Por qué no se hizo desde el día 1? No solo porque habían diferencias sustantivas, por ejemplo, respecto a dónde debían ir los 6 puntos porcentuales de aumento, si una parte de solidaridad y otra a las cuentas individuales. Esto se ha dado en paralelo a los retiros. Entonces es todo muy confuso. Se dificulta la reforma si cada cierto tiempo estas se reducen”, explicó Juan José Ossa.

“Por supuesto que con esta tramitación vamos a ver quién está por mejores pensiones, versus otras alternativas. Hoy día nadie ha sido capaz de decir con consistencia que va aprobar el cuarto retiro por falta de ayudas del gobierno. La ley corta no quita que se apruebe el cuarto retiro, pero el gobierno está trabajando para que se rechace”, agregó el ministro Secretario General de la Presidencia.

“Nosotros cedimos en muchas cosas, y esperamos que los senadores de oposición tengan esa misma actitud. Creo que tenemos que ser generosos los unos con los otros para sacar una reforma de pensiones que nos guste lo más posible a todos. La gran diferencias es cuánto del porcentaje adicional debe ir a cada una de las cuentas. En otros aspectos, no había grandes diferencias, por eso veo aún con optimismo que se pueda avanzar en la reforma de pensiones a largo plazo”, concluyó en esta materia.

Ossa sobre el caso Rojas Vade: “Contribuye a deslegitimar a la Convención”

Una pregunta inevitable, considerando el trabajo de colaboración administrativa y técnica que la Segpres realiza con la Convención Constituyente, fue la revelación del convencional Rodrigo Rojas Vade, en la que admite que no padece cáncer.

“Nos parece realmente triste, penoso y frustrante enterarnos de esto. Obviamente afecta el trabajo de la Convención y hay que ver cómo una situación tan grave como esta contribuye a deslegitimar a la Convención, que tiene un rol tan importante para Chile. Se ha generado un temblor fuerte en esta materia”, dijo Ossa.

“Nosotros valoramos que la Mesa de la Convención hayan puesto a disposición todos los antecedentes. Sí espero que haya una condena rápida, fuerte y clara respecto a este tipo de situaciones, y esperamos que todos los vinculados con la Convención lo condenen categóricamente, independiente del sector al que pertenezcan”, manifestó el ministro, agregando que, si bien tiene una opinión respecto a los pasos a seguir, no le corresponde expresarla.

“Pero es indudable, quien además había ejercido un rol relevante, miembro de la mesa, que haya engañado al país. Tenemos que ayudar que la Convención Constitucional pueda ir recuperándose de este tipo de situaciones, pero al mismo tiempo, debemos tener la máxima firmeza a la hora de condenar este tipo de situaciones”, dijo posteriormente en entrevista con T13 Radio.