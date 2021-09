Sichel por descuelgue de diputados RN que apoyarán el cuarto retiro: “Si en un partido se desordenan los parlamentarios, mal está el presidente de esa tienda de no tener la capacidad de ordenarlos”

“Yo no siento en juego mi liderazgo en esto”. Con estas palabras el candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, se refirió a la discusión del proyecto del cuarto retiro de fondos de pensiones que se discute en el Congreso.

La tensión respecto a la tramitación de la iniciativa ha ido en aumento por el descuelgue de algunos diputados oficialistas, especialmente de RN, quien ya han anunciado que apoyarán el retiro cuando se vote en sala.

Ayer, por ejemplo, los diputados Eduardo y Jorge Durán se sumaron a su compañera Paulina Núñez entre los militantes de RN que apoyarán el proyecto. Y esta jornada un grupo más de legisladores de la tienda que lidera Francisco Chahuán se declaró “en reflexión” respecto a su posición en dicho debate.

Sichel se desmarcó de responsabilidades respecto a alinear a los legisladores, asegurando que eso es tarea de “los partidos” y apuntó a los presidentes de dichas colectividades.

“El liderazgo es de los partidos, yo soy independiente y quienes son responsables de cómo votan sus militantes son los partidos”, dijo tajante el expresidente de BancoEstado durante una gira en Concepción.

“Como soy independiente no me debo a los partidos (...) Si en un partido se desordenan los parlamentarios, mal está el presidente de ese partido de no tener la capacidad de ordenarlos”, aseguró.

En ese sentido, se refirió a las críticas que algunos parlamentarios le han hecho por su postura contra los legisladores que han anunciado su apoyo a la iniciativa.

“Lo que voy a decir siempre es lo que pienso que es bueno para Chile, y por lo tanto, si algunos parlamentarios piensan que es bueno hacer otra cosa, es legítimo. Pero lo que no puede pasar es que pensando que son dos cosas distintas buenas para Chile queramos apoyarnos mutuamente, no coincide”, aseguró.

En esa misma línea afirmó que “no hay amenazas, todo eso es exageración otra vez de parlamentarios que se sienten que ellos pueden opinar y uno no puede rebatir esa opinión. Yo creo que tenemos una crisis en las pensiones en Chile, es una tragedia lo que va a pasar con las pensiones en el futuro”.

“Yo no soy un opositor permanente a los retiros. De hecho el programa de gobierno nuestro dice que estamos de acuerdo con que se podría retirar para dar un pie de vivienda en el futuro”, complementó.

Sichel, en ese sentido, defendió su postura de rechazo al proyecto al asegurar que “mi preocupación va a ser siempre cómo van a estar los chilenos en el futuro”.

Consultado sobre si la aprobación del proyecto de cuarto retiro sería una derrota para él, aseguró que “hay un consenso de lo que hay que hacer primero es la reforma a las pensiones, no hay nadie que no te lo diga. De hecho muchos te lo dicen en privado”

Y que “yo no siento en juego mi liderazgo en esto, al revés, siento que la credibilidad del sistema político está en juego, de todos”.