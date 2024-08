Visita a una machi moribunda y un beso al ritmo de Chayanne: El lado B de la gira del Presidente Boric a La Araucanía

“Yo bailo Chayanne o le canto Chayanne (...) en 1998 uno de mis primeros besos fue con (música de) Chayanne”.

La frase que hace mención al cantante puertorriqueño corresponde al Presidente Gabriel Boric. Una revelación que realizó al final de una entrevista en Radio Mirador de Temuco, en el marco de su gira por la Región de La Araucanía.

Un tanto incrédulo, el periodista a cargo de la entrevista le consultó al Mandatario si era verdad, pues le dijo que sabía que sus gustos eran más cercanos al rock, a bandas como Nirvana.

Boric respondió recitando la letra de la canción “Dejaría todo” del artista: “Lo dejaría todo porque te quedaras, mi credo, mi pasado, mi religión”.

La anécdota es parte del “lado B” de la visita del Jefe de Estado al sur del país, la que no estuvo exenta de críticas, entre otras, por su negativa a participar en el Encuentro Nacional Empresarial de La Araucanía 2024 (Enela), la falta de anuncios en materia de seguridad o del Plan Buen Vivir, anunciado a inicios de su mandato y que busca avanzar en una agenda de reconocimiento y diálogo con los pueblos indígenas.

En el diálogo radial antes mencionado, el Presidente también hizo mención a su estado físico. Dijo que su agenda no le ha permitido ejercitarse en el último tiempo. “Lo extraño y lo necesito. El cuerpo pide, está llorando de ejercicio porque ya están empezando a sumarse los kilitos. Todos me dicen que soy joven, pero ya no soy tan joven. Tengo 38, así que hay que ponerse las pilas”.

Este no es el único comentario sobre su aspecto físico que hizo en esta gira. Al iniciar un discurso en una de las actividades que realizó el miércoles, reveló una conversación con una mujer de Lautaro: “Una vecina de acá me dijo que me veo más feo que en la tele”.

En otra de las inauguraciones de las que participó, la máxima autoridad del país interrumpió su intervención para contener a un hombre con problemas de salud mental.

Boric bajó del escenario y fue en dirección de la persona con el fin de asistirlo. Se tomó unos minutos para analizar lo sucedido, afirmando la necesidad de “visibilizar” a hombres y mujeres que sufren condiciones de este tipo.

“Esta persona tiene diagnosticada una condición muy dura de salud mental. Muchas veces, las personas con discapacidad son invisibilizadas y no son incluidas en actividades”, remarcó al retomar su discurso.

En otro momento de la gira, detalló las degustaciones gastronómicas que hizo en la zona. Lenguas de erizo, sopaipillas y choros maltones fueron parte de su dieta durante la estadía en la zona.

Vista a una machi moribunda

Otra instancia que marcó al Jefe de Estado sucedió en Padre Las Casas, asegurando que “va a ser un recuerdo que me acompañará para toda la vida”.

Boric dijo que en su visita al Hospital Intercultural Makewe, los funcionarios le regalaron un cultrún, pero que le pidieron que no lo tocara.

“Porque justamente en ese momento había una machi que se estaba despidiendo y podía interrumpir su rito. Me invitaron a visitar a la machi”, dijo.

Y luego continuó su relato: “La machi Virginia, de avanzada edad, estaba seguramente en sus últimos momentos terrenales, realizando un ritual propio de su cosmovisión mapuche. De alguna manera despidiéndose. Llamando a sus ancestros, a sus espíritus para que la vinieran a buscar. Y agradeciendo la vida vivida”.

El Mandatario contó que la mujer estaba con su cultrún, “cantando en una rogativa y acompañada de una facilitadora intercultural, también mapuche. En un marco de respeto por una cosmovisión que es distinta a la occidental y que está profundamente viva”.

Para finalizar con una reflexión: “Esto, algunos, seguramente en el norte, en la capital, en las zonas urbanas, no lo van a entender. Porque hay mucha ignorancia respecto a la cultura y cosmovisión de los pueblos originarios. Por eso yo invito a todos quienes tienen dudas, a quienes caricaturizan, ridiculizan, o incluso actúan con paternalismo respecto a la cultura de los pueblos originarios, que vengan a conversar con el Lonco Eduardo Cayul. Que vengan a conversar con las diferentes autoridades ancestrales del pueblo mapuche”.