Yasna Provoste anuncia su apoyo a la candidatura de Boric para la segunda vuelta con Kast: “La opción de Gabriel es una mejor alternativa para el país”

La excandidata presidencial Yasna Provoste (DC), anunció esta jornada que apoyará en segunda vuelta al abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

En un punto de prensa en el Congreso, Provoste -quien estuvo escoltada por diversas figuras de su partido- indicó que “el 19 de diciembre votaré por Gabriel Boric. Tenemos el deber de continuar trabajando por el rencuentro de los demócratas”.

“Hay una polarización que muestra en el extremo más complejo a José Antonio Kast, que representa por cierto el retroceso de todos los avances y el serio riesgo a meter al país en una nueva ola de violencia que no resiste más, ni quiere más”, agregó.

“En esas condiciones, no tengo dudas de que votaré a favor de la estabilidad del país, nuestro compromiso será siempre pensando en lo mejor para nuestro país, mi compromiso sigue siendo inclaudicable por la paz, el diálogo, y el término de la violencia de todo tipo, voto por el diálogo y los acuerdos, sobre todo por los más pobres de nuestro país. Votaré por la paz y el reencuentro, votaré para que la centro izquierda pueda garantizar la democracia y estado de derecho, votaré garantizando el compromiso con la Convención, por la no violencia y hacer frente la delincuencia y narcotráfico, por terminar con la violencia en La Araucanía, por el diálogo y reconocimiento de los pueblos originarios”, complementó la senadora de la falange.

En ese sentido, afirmó que “Tenemos que deber de continuar trabajando por el reencuentro de las y los demócratas, en la construcción de una patria para todos y todas, un país en el que no seamos enemigos por pensar distinto, donde la colaboración y construcción en común sean parte de nuestra forma de ser (...) La opción de Gabriel es una mejor alternativa para el país”.

Sin embargo, en su alocución, Provoste deslizó algunas críticas al Frente Amplio, conglomerado del que forma parte Boric, por el rol que jugaron en la presidenciable de 2017 cuando Sebastián Piñera y Alejandro Guillier se enfrentaron en segunda vuelta.

“Hago un llamado a todos y todas a que se sientan parte de la comunidad de la centro izquierda. Lo dije en mi calidad de cristiana presente de no hacer a los demás lo que no gustó que hicieran con uno mismo. No demoramos esta decisión como lo hizo el Frente Amplio en 2017 permitiendo la llegada de Sebastián Piñera al gobierno, por eso quiero hacer un llamado a todos quienes se sienten parte de nuestra comunidad en la centro izquierda a que comprometan su voto por Gabriel Boric y que nos pongamos a trabajar”, indicó.

Y añadió que “entre las dos alternativas que nos ofrecen en segunda vuelta, nuestra opción es clara. Espero que en este mes de campaña podamos sentir que nuestro esfuerzo y voto contribuya a buscar paz social, orden y progreso en nuestro país”.

En ese sentido, cerró sus palabras asegurando que “las y los demócratas cristianos no tenemos una opción distinta a Gabriel Boric. Me parece que cualquier decisión en el sentido distinto solo favorece a la ultra derecha que es Sebastián Kast (sic). Votar blanco no es propio de la DC porque eso solo favorece la opción de la ultra derecha, los y los demócratas cristianos estamos por la opción donde está la centroizquierda, estamos por entender que en este clima de polarización”.

La encrucijada DC

Las palabras de la legisladora se dan en medio de la incertidumbre que surgió sobre un eventual apoyo a la candidatura de Boric para el balotaje por parte de la falange. Tras los comicios, Frei había asegurado que su partido no daría un “cheque en blanco” al frenteamplista; a lo que se sumó una declaración posterior de Provoste, quien planteó que si bien “no nos da lo mismo quien gobierne el próximo período”, serían “oposición” en el próximo gobierno.

Y también tras la reunión que ayer lunes sostuvieran la presidenta de su partido, Carmen Frei, con el diputado por Magallanes y anunciara que le propondría a la junta nacional de la tienda -instancia que definirá qué hacer de cara al balotaje- que le dieran su apoyo para el balotaje del 19 de diciembre con José Antonio Kast.

Durante este martes, en tanto, Carmen Frei aseguró que “tenemos la convicción que Chile requiere dialogar sobre seguridad pública, libertades personales, protección de los recursos naturales, derechos sociales y gobernabilidad, propuestas que fueron muy bien desarrolladas en el programa de nuestra candidata Yasna Provoste”.

Además, aseguró que en la reunión con el frenteamplista le dejó claro que “no buscamos posiciones ni cargos en un futuro Gobierno”.

La cita de Boric con Frei se enmarcó en la serie de acercamientos que el diputado ha realizado en las últimas 24 horas posteriores a los comicios del domingo con los partidos de la centroizquierda, cuando pasó a segunda vuelta, pero por detrás de Kast.

Es así como ayer también tuvo diálogos con los timoneles del PS y el PPD, partidos que una vez conocidos los resultados que dejaron a la carta que apoyaban, Yasna Provoste, en quinto lugar, decidieron otorgar su respaldo al frenteamplista de cara a la segunda vuelta “sin condiciones”.