Matías Walker: “No entendería que un DC corriera a apoyar a Boric sin una reflexión respecto de quienes nos han maltratado”

Tras salir electo como senador por Coquimbo, el diputado DC Matías Walker recibió una llamada inesperada. El expresidente Ricardo Lagos lo contactó para felicitarlo por su votación.

En esta entrevista -dada antes de que la excandidata Yasna Provoste llamara a su tienda a apoyar a la carta de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric-, Walker afirma que desde el Senado su partido debe cumplir un rol para propiciar acuerdos y dar paz social dado el virtual empate entre fuerzas de izquierda-centroizquierda y de derecha-centroderecha.

Respecto del eventual apoyo a Boric en la segunda vuelta presidencial, coincide con gran parte de la Falange de que es mejor esperar una reflexión en la junta nacional, máxima entidad del partido.

¿Por qué dijo que las palabras de Boric fueron decepcionantes tras los resultados del domingo?

Porque le habló al Frente Amplio y al PC. Es fundamental que convoque a la mayoría del país que está preocupada por la inestabilidad y no quiere inseguridad, por ejemplo, como cuando el PC propicia la clausura del Senado. Es una falta de respeto hacia los ciudadanos que votaron por los senadores, una falta de respeto de la regionalización. O cuando el PC habla de rodear la Convención Constitucional. Son señales que no le hacen bien a la candidatura de Boric. Y él tiene que hablarle a una mayoría.

¿Qué señales debe dar Boric?

Cuando el Presidente Ricardo Lagos me llamó para felicitarme, yo le recordé que cuando después de empatar la primera vuelta con Lavín, el 99, él hace un discurso en el que dice “he escuchado la voz de la gente”. Y qué le había dicho la gente: que había que preocuparse del crecimiento, que había que preocuparse de la seguridad, que tenía que construir grandes consensos. Y Ricardo Lagos hizo un muy buen gobierno sobre la base de entender que tenía que traspasar las fronteras de lo que era la Concertación y el PS y entenderse con emprendedores y hacer cambios con gradualidad. El domingo, Boric le habló a su barra brava, necesitamos que le hable al país y vamos a estar pendientes de eso. Hoy el país necesita certezas, no incertidumbre. Tenemos que respetar los tratados internacionales, si no, se va a ir la inversión.

Ud. ha tenido buenas relaciones humanas con dirigentes comunistas, con quienes ha presentado proyectos e indicaciones, ¿comparte esa crítica de que el PC puede convertirse en el lastre de un eventual gobierno de Boric?

Al PC por supuesto que le tengo respeto y tengo cariño a muchos de ellos, especialmente a diputadas como Carmen Hertz, Camila Vallejo, Karol Cariola, pero lamentablemente el PC no es el mismo de hace cuatro años. Hoy hablan algunos de venir a clausurar el Senado, cuando el último que clausuró el Senado fue Pinochet. Están cometiendo un error, por eso es Boric quien debe hablarle a Chile y no el PC

¿Boric debiera acotar el rol del PC?

Ese es el desafío que va a tener Gabriel Boric si es que quiere ganar la Presidencia y darle gobernabilidad al país.

¿Ud. se declarará opositor, independiente de quién gane la Presidencia, como adelantó Yasna Provoste?

Por supuesto. Tenemos que hacer una oposición constructiva al gobierno de Gabriel Boric. Así como ellos se definieron en colaboración crítica con el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

¿Ve algún riesgo de fractura en la DC con algunos que quieran salir a respaldar a Boric rápidamente y no esperar a la junta nacional, ya que puede malinterpretarse como que la DC está tratando de negociar algo?

Yo no soy partidario de negociar nada. No soy partidario de entrar a un gobierno con Gabriel Boric ni negociar nada. Solo espero que Boric le hable a la mayoría del país. Y eso para mí es muy importante.

¿Y no ve riesgos de fractura en la DC de que algunos prefieran una colaboración más activa?

No. Ni siquiera se fracturó la DC cuando tuvo que decidir entre Allende y Alessandri el 70, cuando la decisión sí pasaba por la DC. En este caso, la decisión pasa por los ciudadanos y ciudadanas. Lo importante no es lo que haga la junta nacional de la DC. Le restaría dramatismo. Lo importante es qué es lo que hace Boric para convocar al electorado DC, para convocar al 25% que le falta para ser Presidente de Chile. Boric tiene que dar certezas de que se van a respetar las reglas del juego. ¿Por qué la ciudadanía determinó que el Senado esté equilibrado? La ciudadanía no quiere que se desvanezca el acuerdo por la paz y la nueva Constitución. Yo no entendería que alguien corriera a apoyar a Boric sin un proceso de reflexión previo respecto de quienes nos han maltratado todo este tiempo, quienes han renegado de los 30 años más exitosos de la historia de Chile, quienes quieren desconocer los tratados internacionales.

Pero la presidenta del partido, Carmen Frei, dijo que si bien la decisión es de la junta, adelantó que propondría apoyar a Boric...

La presidenta del partido tiene todo el derecho de hacer su propuestas, pero si está convocando a una junta nacional es para escuchar a los delegados de la junta, que representan a las comunas, merecen ser escuchados y que hicieron puerta a puerta por nuestros candidatos, algunos de los cuales fueron denostados en esta campaña, que fue dura y difícil. Más importante que lo que proponga Carmen Frei o lo que resuelva la junta, lo trascendente es cuál es el mensaje de Gabriel Boric a las grandes mayorías nacionales.

¿Y propondría lo mismo que plantea Carmen Frei?

Voy a ir a escuchar a los delegados de la junta.

¿Votaría en blanco, como dijo el exsenador Ignacio Walker?

Siempre he tomado definiciones en mi vida, y en este caso la definición será colectiva.

Es decir, esperará lo que dice la junta...

Sí. Es el mínimo respeto que merecen los delegados de regiones.

Dado que las fuerzas en el Senado van a quedar, en teoría, empatadas, siguiendo una lógica tradicional, entre derecha-centroderecha e izquierda-centroizquierda, ¿la DC puede jugar un rol distinto, de bisagra?

Más que ser bisagra, el rol de la DC es propiciar grandes acuerdos, por el bien común y la gobernabilidad, dar paz social desde el Senado.

¿A qué atribuye el buen resultado que tuvo el Partido de la Gente en la Región de Coquimbo? Sacaron un diputado, pelearon un cupo senatorial y Parisi rozó el 20%.

De alguna manera es un voto de protesta contra los partidos tradicionales, es como un intento de burla a los partidos tradicionales votar por un candidato que ni siquiera estaba en Chile, que debía pensiones de alimentos. Lo tomo como un voto de protesta como de tantos partidos o movimientos que se basan en un caudillo, pero no le veo mayor futuro o proyección.