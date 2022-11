10 grandes ofertas de esta semana: iPhone 13, notebooks y videojuegos con hasta 75% de descuento

Hervidor eléctrico Sindelen HA-3750DIN 1,7 litros - 33%

Uno pensaría que todos los hervidores hacen lo mismo: calentar el agua hasta su punto de ebullición. Pero no es así, pues algunos, como este de Sindelen, llevan su tarea más lejos e incluyen control de temperatura y un regulador térmico para mantenerla caliente por varias horas. Lo primero sirve para preparar café o infusiones que no requieren de agua hirviendo, y lo segundo para no pasarse todo el día re-calentando el agua y ahorrarse así bastante consumo energético. Precio normal: $44.990.

Notebook Dell Inspiron 3501-5580BLK / Intel Core i5 / 12GB RAM / 256GB SSD / 15,6″ - 35%

Pocos computadores pueden dar tanto a tan bajo precio. Este laptop Dell Inspiron tiene un confiable procesador Intel Core i5, memoria RAM para regalar, un rápido disco duro sólido, pantalla táctil de 15,6 pulgadas y resolución en full HD. Una máquina versátil, eficiente y a menos de 500 mil pesos. Precio normal: $549.990.

Audífonos profesionales AKG K 245 - 40%

Si no te interesa lo inalámbrico y mucho menos esos ínfimos auriculares que se incrustan en la oreja como garrapatas gigantes, entonces esta oferta es para ti. Son audífonos diseñados para músicos y profesionales del audio, con unos enormes transductores que garantizan una calidad de sonido superior, y un acolchado pensado para largas horas de uso. Con esta oferta de 40%, valdrán cada peso invertido. Precio anterior: $151.900.

Dispositivo de streaming Google Chromecast 3 - 25%

Si tienes una tele pre-smartTV, seguramente sufres tratando de conectarte a los servicios de streaming. Ya sea a través del computador o de una consola de videojuegos, nunca es sencillo y muchas veces se convierte en un problema. Para resolverlo no hace falta comprarse una tele nueva: con un dispositivo como Chromecast es suficiente. Solo hay que enchufarlo a un puerto HDMI, conectarlo a internet y voilá: usando tu smartphone como control remoto podrás ver lo que se te antoje. Por 30 lucas, vale bastante la pena. Precio normal: $39.990.

Audífonos gamer HyperX Cloud Stinger Core - 48%

Quien tenga un hijo gamer —o sea él mismo un gamer— sabrá que sin buenos audífonos la experiencia no es completa. No solo se trata de escuchar bien, sino de estar cómodo, de poder hablarle a los amigos, de aislar el ruido ambiente y de una buena resistencia al uso. Todo eso lo entrega este modelo de HyperX, que actualmente se encuentra a casi la mitad de su valor normal. Precio normal: $36.990.

Audífonos inalámbricos LG Tone Free FP8 - 50%

Seguimos con los audífonos, esta vez para usuarios tecnologizados que necesitan tener lo último en sus orejas. Nosotros probamos este modelo LG, y aunque tiene mucho margen de mejoría en cuanto a la calidad del sonido, nos dejó muy buenas sensaciones: son muy cómodos, su batería tiene gran autonomía, son fácil de usar y configurar, y se desinfectan por sí mismos (muy importante si los usarás diariamente). Pero lo mejor es que hoy están a mitad de precio. Precio normal: $129.990.

Smartband Xiaomi Mi Band 6 - 26%

Hay muchísimas pulseras inteligentes hoy en el mercado, pero la que nos parece la más completa y al mismo tiempo conveniente es la Mi Band de Xiaomi. Puede ser en cualquiera de sus series —ya van en la 7—, pero la 6 reúne todas las cualidades que buscamos en estos dispositivos: comodidad, mucha autonomía —su batería puede durar hasta 2 semanas—, hartas funciones, amplia compatibilidad con diferentes smartphones y un gran precio. Precio normal: $44.990.

Videojuego Watch Dogs Legion (PS4) - 75%

Un juego con muchas capas es el Watch Dogs: Legion, la tercera entrega de esta serie, en la que un grupo de hackers intenta combatir al gobierno autoritario que se ha hecho con el poder en el Reino Unido. La acción se desarrolla en un Londres distópico, con un formato de misiones pero también de mundo abierto, además de la opción de jugar en línea. Fue recibido con críticas favorables, aunque no tanto como su precio actual en weplay, con un 75% de descuento. Precio anterior: $39.990.

Parrilla eléctrica Black+Decker IG201 - 20%

Se acabaron los tiempos de mirar en menos a la parrilla eléctrica y comenzaron aquellos en los que se la valora por lo que es: un valioso instrumento para grillar y cocinar carnes o verduras. Solo hay que asumir que los alimentos jamás quedarán como cuando se hacen a las brasas y listo: se pueden obtener sabrosos cortes magros de carne, pescado o pollo, como también de vegetales. Y con menos trabajo y más barato. Precio normal: $ 49.990.

Apple iPhone 13 512GB - 22%

El penúltimo iPhone es, como casi todos los teléfonos de Apple, un tremendo aparato. No es gran cosa si tienes el 12 —es el mismo gran rendimiento, solo un pelito mejor— pero te costará casi $500 mil menos que el 14, estrenado hace poco más de un mes. Tiene un rendimiento sobresaliente, una cámara imponente —en especial con sus videos, sin parangón en la competencia— y una batería cumplidora. Con nada menos que 512GB de espacio, este 22% vale la pena si tienes suficientes ahorros. Precio anterior: $1.159.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 14 de noviembre de 2022. Los valores y disponibilidad pueden cambiar.