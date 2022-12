10 grandes ofertas de esta semana: smartphones, parlantes y notebooks con hasta un 83% de descuento

Audífonos gamer JBL Quantum 100 - 44%

La comodidad es el principal atributo de este modelo gamer de JBL, con unas almohadillas de espuma viscolástica muy resistentes y una diadema gruesa pero liviana. Pero no es su única virtud: el micrófono desmontable tiene direccionalidad y modo silencio, y la calidad del sonido, con los grandes drivers de 40mm, está garantizada. Muchas propiedades para un precio tan bajo: casi la mitad de su valor original. Precio normal: $44.990.

Notebook Lenovo IdeaPad Flex 5 / Intel Core i3 11ª / 8GB RAM / 128 GB SSD / 14″ touch - 57%

Los laptops IdeaPad, de la marca china Lenovo, siempre figuran en nuestros listados, principalmente por su gran relación precio-calidad. Pocas marcas pueden ofrecer hoy máquinas tan confiables a valores así de accesibles. Este modelo Flex 5, cuya pantalla touch puede abrirse hasta atrás y convertirse en una especie de tablet, no es la excepción: 8GB de RAM, un disco en estado sólido de 128GB y una batería que dura hasta 10 horas por menos de 400 mil pesos. Precio anterior: $949.991.

Licuadora Oster ActiviFit+ - 25%

Si en una casa vive poca gente o apenas una persona, no siempre vale la pena invertir en una licuadora. ¿Para qué gastar plata y espacio en una máquina que trabajará poco y será difícil de lavar? Pero Oster encontró una respuesta en su ActiFit+ —que ellos llaman con el ambicioso nombre de Sistema de Nutrición—, una pequeña juguera con una botella de 750 ml, cuya gracia es que se puede remover y beber de ella directamente. Ideal para jugos y batidos, también puede procesar hielo, hacer sopas y triturar alimentos. Precio normal: $79.990.

Xiaomi Redmi Note 11 128GB - 60%

Un gran smartphone de gama media a precio de juguete. Solo así podemos resumir la oferta del Xiaomi Redmi Note 11, un muy atractivo teléfono de este año con pantalla AMOLED, batería de 5000 mAh, carga rápida de 33W y un lente principal de 50MP. En la tienda de Claro, increíblemente, está a menos de 80 mil pesos. Precio normal: $199.990.

Audífonos inalámbricos Panasonic RB-M500BE-K - 83%

Otra oferta increíble es esta de Abcdin: unos audífonos inalámbricos Panasonic —marca que no lidera pero tampoco decepciona en este mercado— de gama media, cuyo precio suele estar entre los 70 y los 90 mil pesos, hoy se encuentra a poco más de diez lucas. No hay mucho más que decir que lo siguiente: ¡APROVECHEN! Precio anterior: $66.990.

Localizador Samsung Galaxy SmartTag - 50%

Aún son objetos poco comunes y no tanta gente los utiliza, pero como explicábamos en este artículo, pueden resultar muy útiles para gente olvidadiza o distraída: más que nada, sirven para encontrar fácilmente cosas que se suelen perder, como las llaves o la billetera. Pero los diseñados por Samsung también pueden utilizarse como botón para activar otros dispositivos de la marca conectados al SmartHub. Abcdin lo tiene a mitad de precio. Precio normal: $14.990.

Impresora multifuncional HP DeskJet Ink Advantage 2774 - 50%

La digitalización pareció dejar obsoletas a las impresoras, máquinas que en algún momento no podían faltar en los hogares. Y aunque muchos documentos unos los puede mostrar en el celular, hay otras cosas que siempre serán necesarias de imprimir: trabajos escolares o universitarios, contratos, certificados, avisos de mascotas perdidas o letreros para decir que el timbre está malo. Este modelo HP, con tinta tradicional —algunos se quejan de que usa mucha—, también escanea, copia e imprime por ambas caras. Precio normal: $59.990.

Consola Microsoft Xbox Series S - 12%

Una consola que aún no se consolida. Sí, un poco básico el juego de palabras pero es verdad: la nueva generación de las Xbox todavía no se masifica —la pandemia y la inflación no la han ayudado— pero su precio por suerte sigue a la baja. Ahora, en PC Factory, está con un 12% de descuento. Precio normal: $319.990.

Parlante inalámbrico JBL Flip Essential - 34%

Un buen parlante inalámbrico siempre está cerca de los 100 mil pesos, por eso resulta muy interesante esta oferta. Se trata del modelo Flip Essential de JBL, una versión un poco menos robusta que los potentes Flip 5 o 6, pero igualmente confiable: es resistente al agua, su batería dura 10 horas de uso continuo y tiene dos radiadores pasivos para resaltar los bajos. Precio normal: $99.990.

Samsung Galaxy Book2 Pro / Intel i5 / 8GB RAM / 512GB SSD / Windows 11 / 13,3″ - 34%

Este año, Samsung volvió al competitivo mercado de los notebooks con su línea Galaxy Book2. Pudimos probar hace unos meses su modelo Pro, un laptop rapidísimo, muy liviano y con excelente rendimiento en todas sus áreas. Poco se puede decir en contra si además cuentan con estos bajísimos precios: en PC Factory, la versión de 13,3 pulgadas —con 8GB de RAM y un disco sólido de 512GB— está a poco más de 500 mil pesos. Precio normal: $799.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 5 de diciembre de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.