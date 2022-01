13 productos envasados que te ahorrarán tiempo y energía en la cocina

Son buenas las calugas, pero no tanto

El paradigma existente indica que quien se considere un buen cocinero debe prescindir de los llamados “caldos” para cocinar. Es decir, no debe utilizar las tradicionales calugas de aliño concentrado para aderezar sus preparaciones. ¿Saben qué? Si solo usan un raspadito de caluga en arroces, guisos, sopas y más, no hay problema alguno. De hecho, funcionan bastante bien. Tanto así, que incluso ahora este aliño se vende hasta en frasco.

Caldo deshidratado de verduras Maggi 80g

Un buen caldo

A estos también se les llama caldos, pero en realidad lo son. Se trata de fondos de verduras, pollo, carne y hasta pescado que vienen en formato tetra, listos para ser utilizados como ingrediente líquido en las más variadas recetas. En muchos casos son reducidos en sodio, por lo cual se pueden usar sin restricciones e incluso hasta sirven para —con algo de maquillaje— presentarlos como un caldo de entrada tipo consomé. Hay que usarlos con confianza.

Caldo casero de pollo Gallina Blanca 1 litro

Una pasta de primera necesidad

Concentrados de tomate hay varios en el mercado local. Sin embargo, existe solo uno en este formato, que parece un tubo de pasta de dientes. Es un tanto más caro que el resto pero vale la pena, porque permite usarlo en pequeñas dosis sin que se pierda nada, además de que en el refrigerador dura mucho tiempo. Pero lo mejor es que le da un sabor único y atomatado a guisos, salsas y hasta budines, aparte de ayudar mucho en darle consistencia y gusto a una buena salsa de tomates. Por todo lo anterior, no se concibe refrigerador sin un tubo de estos dentro.

Doble concentrado de tomate Mutti 130g

Curry sin trabajar de más

Hasta el dueño del almacén indio de mi barrio (que también es indio) me ha confesado que algunas veces usa para cocinar esas típicas salsas para curry, a las que solo basta añadirles el pollo y las verduras que uno quiere, algo de mantequilla, leche de coco y a comer. Chao con estar moliendo el clavo de olor y el cardamomo, además de achuntarle al toque justo de cúrcuma necesario. A comprar estas bases y que viva el curry.

Salsa de curry rojo Real Thai 250 ml

Para toda ocasión

Las pastas de verduras son ideales para preparar aperitivos o incluso para darle un toque final a algunos platos. Ni hablar del humus, que tiene una gran cantidad de usos en la cocina y a todos les fascina. Pero si no quieren preparar estas pastas en casa no pasa nada, porque hace rato que en el mercado se encuentra una buena variedad de estos productos a buen precio y, lo más importante, con un gran sabor. No hace falta contarles a sus visitas, porque nadie notará que no son hechos en casa.

Bruschetta de alcachofa Perfect Choice 280g

Un toquecito

Bien conocidos son los pepinos By María, y bien conocido también es que si uno abre uno de sus frascos éste puede quedar vacío en muy poco tiempo. Sin embargo, si se pone a resguardo y lo reservan para darle un toque especial a sándwiches, ensaladas, tablas de aperitivo o incluso la coctelería, lo cierto es que siempre saldrán jugando sin hacer mayor esfuerzo. ¿Que son muy dulces? Sí, lo son, por eso es que se hacen tan irresistibles.

Pepinos dulces By María 950g

Chao con la procesadora

Es verdad que estamos en verano y que hay albahaca por todos lados, pero también lo es que los frascos de pesto preparado que se venden en los supermercados andan bastante bien en cuanto a sabor, además de ayudarnos a no ensuciar la procesadora, siempre compleja a la hora de lavar.

Pesto vegano a la genovesa Sacla 190g

Más que fácil

Preparar hojitas de parra rellenas ya es un gran trabajo. Conseguir las hojas con el vecino que tiene parrón es peor aún. Por todo lo anterior, lo mejor es no hacerse problemas y utilizar sin vergüenza ni culpa alguna de las hojitas de parra que se venden en los supermercados, que vienen limpias y listas para ser rellenadas a gusto.

Hojas de parra Suk 650g

Sabor de antaño

Una buena salsa de tomates implica seleccionar diversos productos, picarlos y cocinarlos durante varias horas. Si no se tiene ese tiempo, o simplemente no se quiere hacerlo, optar por un tradicional tarro de tuco con carne es totalmente válido y hasta recomendable. Es más, si al abrir la lata prueban una cucharada, seguro tendrán su propio momento ratatouille con esa mezcla de ácido, salado y dulce penetrando en sus pupilas gustativas. Al final, un clásico de respeto.

Salsa de tomate con carne Tuco Maggi 245g

Apanados rápidos

¿Quieren escalopas o supremas de pollo, pero las quieren ahora ya y sin dejar la cocina llena de harina? Fácil: usen cualquiera de las bases para apanar disponibles en el mercado y listo. No son tan sabrosas como las caseras, y hay que irse suave con la sal, pero aún así andan bien, mejor incluso que algunos apanados caseros mal hechos.

Base para apanar pollo Tottus 90g

Para chanchear sin complicarse

Aunque preparar salsa huancaína no es tan complejo, la verdad es que la que ya viene hecha hace rato que tiene muchos adeptos. De hecho, hasta hace algún tiempo no eran pocos los chefs peruanos que la encargaban especialmente a su país natal, no para usarla en sus restaurantes sino que para disfrutarla en casa con papas, huevos duros o incluso con una pasta caliente. Afortunadamente, ahora se encuentra en el mercado chileno sin mayor problema, lista para el disfrute de todas y todos.

Salsa huancaína AlaCena 400g

Sin picar finito

Existen varias recetas de salsa tártara pero todas implican picar bien fino pepinillos, zanahorias, cebollas y más. Pues bien, si no quieren hacer esto y prefieren recurrir a alguna de las tártaras ya preparadas, no hay drama alguno. Elijan la que más les guste y vean con qué la usarán. ¿Calamares a la romana, calugas de pescado, huevo duro? Ustedes deciden.

Salsa tártara Don Juan 250g

Legumbres en minutos

Todas las legumbres —unas más y otras menos— requieren de un proceso de preparación que implica primero remojo y luego cocción. Muchas veces también necesitan del uso de sofritos y otras técnicas para darle sabor a la receta. ¿No quieren hacer nada de eso? Compren las que vienen listas en su cajita, caliéntenlas en el microondas y agréguenle un pequeño engañito, como un camarón al ajo o una buena longaniza encima. Créanme: van a pasar más que piola.

Garbanzos Wasil 380g

