Audífonos: recomendaciones para aislar los oídos en el encierro

A la hora de recomendar cuáles son los mejores audífonos del mercado, la tarea se vuelve algo imposible. Es como recomendar música: todo va a depender del gusto o las necesidades del usuario. Lo que sí está claro es que, ya sea para comunicarse con un grupo de personas a través de una videoconferencia, jugar videojuegos sin despertar al resto del hogar o sencillamente escuchar y sumergirse en un disco favorito sin molestar a los demás, tener un buen par de audífonos es algo absolutamente necesario. Especialmente en estos días de encierro, donde ponerse unos auriculares puede ser una de las pocas opciones de aislarse un rato de los tiempos actuales.

Las opciones de audífonos han crecido considerablemente en los últimos años. De modelos usualmente genéricos para uso diario, hoy la variedad es muy amplia. Por ejemplo, los inalámbricos, que hace un buen rato son ya una realidad. Tanto, que la gran mayoría de los fabricantes de celulares han escindido del tradicional orificio mini jack de 3.5 mm —por el que se conectaba el cable de un auricular— en pos de una conexión bluetooth, limpia y sin enredos.

Audífonos diadema, supraurales (los que van encima de la oreja), circumaurales (los que rodean la oreja), earbuds (los que se insertan en el oído), inalámbricos, con cancelación de ruido, para deporte, para gamers, con micrófono para hablar por teléfono, etc. La verdad, la gama es bastante amplia, aunque al final el combo confort/calidad/precio es el que probablemente rige para la mayoría. Aquí van, entonces, algunas recomendaciones, para todos los gustos.

Para uso general

Evidentemente, es difícil llegar a un consenso en esto. Pero para el portal TechRadar, el modelo elegido para este año son los Sony WH-1000XM3, un elegante modelo capaz de “hacer de todo”, según el sitio. Su primera generación fue originalmente lanzada el 2018, pero desde entonces han sido los audífonos tope de línea de la marca japonesa. Son inalámbricos, se destacan por poseer acaso el mejor sistema de cancelación de ruido dentro de esta gama, además de contar con una batería que alcanza las 30 horas de duración, un gran diseño e incluso la posibilidad de tener a flor de boca el asistente de voz de Google. Ideales para todo terreno.

Sony WH-1000XM3

Para móviles

Hay que reconocerlo: Apple pegó un batatazo con sus AirPods. Todos sabemos lo incómodo que puede llegar a ser desenredar un par de audífonos antes de poder disfrutar un poco de música. Sobre todo cuando se va apurado. Hasta que llegaron los audífonos inalámbricos y nos solucionaron la vida. Ahora, seamos justos: los primeros audífonos inalámbricos bluetooth no fueron invención de Apple, claro, pero son hoy por lejos los mejores y más versátiles del mercado. Los AirPods Pro de Apple ofrecen cancelación de ruido, resistentes al agua y al sudor, son cómodos, poseen una gran calidad de audio, excelente integración con el ecosistema de Apple y acceso directo a Siri, entre otras características. Ojo: también funcionan con celulares que tengan sistema operativo Android.

Apple AirPods Pro

Económicos

No nos engañemos: para muchos, el factor precio es finalmente el más importante a la hora de adquirir un par de audífonos. Pero así fácilmente se puede caer en la trampa de algún modelo que dure menos de lo que costó. Nada más frustrante, sin duda. Pero existen buenos modelos a un precio razonable. La revista Wired eligió los JBuds Air, de JLab Audio, como los mejorcitos en un rango menor a los 50 dólares. Básicos en sus prestaciones, son inalámbricos, tienen una duración de seis horas por carga y poseen un sonido más que decente, considerando el precio. Bien.

Para hacer deporte

Escuchar música y hacer deporte es algo que va de la mano para la gran mayoría de la gente. Pero no cualquier audífono es el ideal. Hay que considerar factores como comodidad, calce justo, liviandad, durabilidad, que tengan protección contra el sudor y, claro, que ojalá tengan el mejor sonido posible. En ese sentido, quizás un auricular tipo earbud, que se “enchufe” al oído, sea la mejor opción. Siguiendo esa línea, el portal tecnológico CNET destaca los Beats PowerBeats Pro. En términos de características, no distan mucho de los Airbuds de Apple (digamos que Beats Electronics es una subsidiaria de Apple desde el 2014). La gran diferencia es el diseño de estos earbuds: gracias a sus ganchos, es virtualmente imposible que se caigan de la oreja, no importa la intensidad del ejercicio. Junto a ello, ofrecen hasta 9 horas de duración, carga rápida y por cierto, una gran calidad de audio.

Beats PowerBeats Pro

Para melómanos

Escuchar música es quizás la actividad que más se realiza con audífonos. Ya sea para uso doméstico o para conectarlos a un dispositivo móvil, esta es seguramente la categoría más compleja de todas, debido a la enorme cantidad de detalles técnicos que hacen la diferencia. Es difícil encontrar un modelo único, pero a partir de los resultados de diversos portales, pareciera haber un consenso en que los Sennheiser HD 800S son la mejor opción disponible. Se trata de un modelo pensado para uso profesional, que ha ido evolucionando —y mejorando— con los años. Posee un altísimo rango de definición, que se traduce en un sonido particularmente prístino y natural, ya sea para disfrutar los detalles de una orquesta clásica o los acordes de un solo de rock de guitarra. Livianos, pero grandes en tamaño, no poseen aislamiento de ruido, entre otros detalles. Además, el precio puede verse alto en relación al promedio de un par de buenos audífonos, pero se concuerda que lo que ofrece este modelo es (casi) imbatible en términos de calidad y transparencia de sonido.

Sennheiser HD 800S

Para gamers

Es indudable que la demanda por este tipo específico de audífonos ha aumentado. Ya sea para un juego casual en línea con amigos, o para un jugador profesional de e-sports, todos buscan audífonos capaces de “encerrar” cómodamente al usuario y, al mismo tiempo, darle la posibilidad de comunicación fluida y clara con el resto de los contertulios. La revista especializada PC Gamer eligió a los HyperX Cloud Alpha Pro como el mejor modelo para estos menesteres, considerando también su buen precio. Se trata de cómodos audífonos de cámara doble que otorgan una especial nitidez y reducción de distorsión en el sonido, con un rango de frecuencias altas y bajas que no se superponen entre sí. Consideremos que acá se mezclan dos canales de audio: el de juego y el de los otros usuarios, así que estos elementos pueden llegar a ser esenciales. Además, cuenta con controles en los cables, y el micrófono, por supuesto, puede ser desmontado. Lo que sí: por un tema obvio, no son inalámbricos.