Catnip: qué es y por qué vuelve locos a los gatos

La primera vez que supe del catnip fue a través de un video de YouTube. Nunca había visto a un grupo de gatos teniendo tantos comportamientos extraños de forma simultánea. Ver su reacción frente a una sencilla planta, contra la que se frotaban sin parar y con una euforia a punta de ronroneos, fue muy impactante.

De hecho, si consultas en YouTube o TikTok por reacciones de gatos frente al catnip, puedes estar horas y horas viendo este subgénero de virales. Lo mejor es que por cada gato hay una reacción distinta, por lo que advierto que, si tienes una ventana de ocio, ver videos de este tipo puede ser una buena y eterna forma de pasar el tiempo.

¿Es una droga?

La Nepeta cataria es una hierba perteneciente a la familia de la menta. También se le conoce como la “menta gatuna” o “hierba gatera”, y los romanos la empleaban para tratar trastornos como la ansiedad, la fiebre y el malestar estomacal. Hoy en día, algunos la toman como infusión para ayudar a la digestión.

La veterinaria Mónica Flores explica que la Nepeta cataria tiene un “efecto estimulante en los gatos”, y provoca un “enriquecimiento sensorial que hace que ellos se activen”.

Sebastián Quintanilla, cofundador de Lofis Catstore, explica que esta hierba contiene nepelactona, “una molécula de gran volatilidad y que es la responsable de atraer a los gatos. A la nepelactona se la relaciona con la activación de las zonas del sistema nervioso central que intervienen en los comportamientos sexuales de los gatos”.

¿Cómo funciona?

Piedad Vergara, periodista en Radio Infinita, adoptó hace unos años a los hermanos Murta y Maqui. En la terraza de su departamento tiene una pequeña y frondosa planta de catnip con la que ambos disfrutan.

“De repente, cuando están afuera jugando, corto una hojita. Algunas veces se la comen y otras se la paso por encima de su castillito, y se vuelven locos”, relata, antes de mandar un video en el que Murta y Maqui se frotan o lengüetean los objetos a los que Piedad frotó con una hoja del catnip. Los hermanos se veían muy felices y despreocupados.

Hierba gatera en planta

“Cada gato va a tener una respuesta diferente al catnip”, asegura Mónica Flores. Algunos se ponen más juguetones, otros exploran, otros se relajan, otros vocalizan, otros se revuelcan. Básicamente, depende de la personalidad del gato en sí.

“El catnip se puede encontrar en distintos formatos: juguetes, en hierba seca y también fresca”, comenta la veterinaria. La duración del efecto es de diez minutos aproximadamente.

Hojas de catnip secas 45 ml

¿Es recomendable?

“El catnip es muy adecuado para los gatos”, explica Mónica Flores. Tanto así, que para gatos que estén estresados o con algún miedo, “cuando les das catnip, ellos se estimulan sensorialmente y empiezan a jugar, explorar y hasta relajarse”.

“El uso del catnip lo recomiendo totalmente, ya que es una planta inofensiva en términos toxicológicos, y además ayuda mucho a bajar los niveles de ansiedad y estrés en los gatos”, comenta Sebastián Quintanilla, de Lofis Catstore. Sugiere usarlo para “incentivar a los gatos a utilizar rascadores, para así evitar que rasguñen los muebles”.

Centro de juego para gatos Vesper

Flores explica que, según los últimos estudios, “se recomienda que se utilice el catnip en gatos mayores a 6 meses, porque en esta etapa tienen los receptores sensoriales desarrollados para este tipo de hierba”. En caso de que un gato menor huela catnip, probablemente no tendrá ningún efecto sobre él, y no será perjudicial para su salud.

“Eso sí, yo he conocido gatos que han reaccionado al catnip desde los tres meses”, cuenta Sebastián Quintanilla.

¿Qué pasa si a mi gato no le hace efecto?

Así como todos los gatos pueden tener distintas reacciones al catnip, hay algunos a los que la hierba no les hace ningún efecto, algo que es completamente normal. “Hay gatos mayores a seis meses que no desarrollan los receptores y no van a reaccionar frente al catnip”, cuenta Mónica Flores.

Cuidado con darle catnip a gatos agresivos

Otra sugerencia que hace la profesional es administrar con cautela el catnip, sobre todo si tu gato es agresivo. “Cada uno experimenta el catnip de diferente manera, y en gatos intensos habría que usarlo con precaución, porque podría generar mayor agresividad producto de la excitación”, dice Flores.

*Los precios de los productos de este artículo están actualizados al 18 de noviembre de 2020. Los valores y disponibilidad pueden cambiar.