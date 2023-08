Cómo alisar el pelo sin quemarlo ni dañarlo

Varias mujeres han atravesado por esa tentación: la de querer un pelo perfectamente liso. Pero para conseguirlo no basta con pasar la plancha un par de veces: es un proceso con distintas exigencias. ¿La primera? No abusar del alisador, ya que su uso desmedido puede traducirse en quemaduras, alteraciones en la fibra capilar —como la sequedad o la pérdida de fuerza—, o que el pelo se quiebre o se caiga.

Si decides alisar tu cabello, conviene hacerlo de manera cuidadosa y cautelosa, minimizando el daño al cabello y tomando los resguardos necesarios para siempre protegerlo.

“Para una persona crespa, alisar el pelo es romper con su forma natural”, comenta el estilista Juan José Sandoval. Por eso, si te dan ganas de aventurarte con productos fuertes para alisar, su consejo siempre es acudir a un profesional. “Con una plancha de pelo, es muy fácil crear quemaduras de grado uno en el casco, como también en tus manos, porque tienes que usar productos muy fuertes y muy calientes”, explica.

“Existen algunos tratamientos de uso en casa, como el de la marca brasileña Kativa, que es super fácil de usar, pero de cierta forma también tienes que pasar la plancha”, comenta. El Tratamiento Capilar Kativa Kit Alisado Brasileño no contiene formol, pero sí aceite de argón, manteca de karité, keratina vegetal y aminoácidos, y promete un alisado por hasta 12 semanas. En la sección de reviews de Jumbo las opiniones están divididas: a algunas personas les ha funcionado y se sienten satisfechas con el producto, mientras que otras se quejan del olor que las ha dejado en el pelo, similar al del pescado.

“Un alisado perfecto se realiza con la ayuda de herramientas que le entreguen calor a la fibra capilar”, dice Víctor Lagos, estilista profesional y educador de Pichara. Sin embargo, hay maneras de acelerar este proceso. “Los cepillos de la línea Mimi, a través de su estructura y cerdas anti frizz, entregan calor en cada cepillada, alisandolo sin usar secador u otro elemento”, comenta.

Alisado con plancha

“Para alisar con plancha en casa, tienes que usar sí o sí un aparato de calidad, que no sea dañina ni tampoco de metal”, dice Sandoval. “La que uso yo controla el frizz y alisa, y sin hacer tantas pasadas”, cuenta. En cuanto a la frecuencia de uso, aconseja que sea solo una vez por semana, a lo más dos.

“Si estás el fin de semana o unos días sin salir, deja el cabello descansar para que no tenga un exceso de calor”, recomienda. Entre las máquinas, cuenta que su predilecta es la Babyliss Pro ($129.990 en Paris), que también es una de las favoritas en TikTok. Si quieres opiniones, basta con que navegues un rato para analizar las maravillas que comentan de esta plancha.

La opción de Lagos es la Plancha Full Digital Uci-2900 Pichara ($89.990 en Paris), que posee placas de diamantes “que distribuyen el calor de manera uniforme, hidratando la hebra mientras alisa; además, posee un panel digital que ayuda a regular la temperatura dependiendo del tipo de pelo que se quiera alisar”.

Una persona con el pelo delgado requiere menos temperatura, mientras que un pelo más grueso o decolorado necesita de más calor. De ahí la importancia de contar con un tablero de regulación para no exponerse a daños. Las reseñas de esta plancha son casi todas positivas. “Me encantó. Es liviana, calienta en segundos y deja el cabello realmente liso con una pasada. 100% recomendado”, escribió Johanna, una usuaria contenta.

La plancha Pichara Full Digital UCI-2900, aunque tiene nombre de metralleta, no te destruirá el pelo.

El paso a paso básico para alisar el pelo con plancha:

Lavar el cabello, “para evitar que la grasa se adhiera al cuero cabelludo al alisar el cabello, y que éste quede con un aspecto sucio e inmóvil”.

crea un escudo contra las altas temperaturas, hidrata el cabello y mejora la capacidad de peinado”. Aplicar un protector térmico con el cabello húmedo. De esta manera, se protege la fibra capilar. Para eso, Lagos sugiere el termoprotector Mood ($8.990 en Pichara) , “ya quecrea un escudo contra las altas temperaturas, hidrata el cabello y mejora la capacidad de peinado”.

Sellar con un sérum o aceite hidratante, “para que el pelo se vea hidratado y brillante por más tiempo, y el frizz no afecte al resultado final”.

¿Es importante usar protector de calor?

La respuesta es sí, sobre todo para aquellas personas con el hábito de lavarse el pelo con alta frecuencia. Sandoval explica que “el secador de pelo, si uno lo usa a diario, hace un daño en el pelo”. Según él, si alguna vez no te echas y te secas el pelo, no te va a pasar nada; pero si el secado es frecuente y a alta temperatura, sí habrá una repercusión.

“El protector de calor te cubre el pelo, te hace como una capa protectora para que reciba el calor pero sin dañarlo”. Existen para distintos tipos de pelo: para pelo graso, para pelo seco o pelo normal. Para quienes tengan pelo graso, sugiere cuidarse de no excederse: basta con aplicar un poco, sin llegar al cuero cabelludo. “Si no, te va a quedar el pelo sucio y siempre usarloantes de secar el pelo y no después”.

“Si te secas el pelo a diario conviene usar protector de calor. De lo contrario, las puntas se te abrirán más rápido y el pelo se terminará frisando más”, insiste.

Lagos también concuerda con que “es muy necesario, sobre todo para las personas que exponen su cabello a altas temperaturas diariamente con secadores o planchas”, dice. “Estos productos protegen del calor directo e indirecto, con temperaturas de hasta 220 o 230 grados”.

Los productos que sugiere son el termoprotector Essential Melu ($19.990 en La Casa del Cabello), que contiene lentejas de villalba, pantenol y Qquaternium 8.

Quienes prefieran un termoprotector más cremoso, Lagos también sugiere el No Yellow Care de Fanola. ($13.990 en Pichara), que ayuda a sellar la cutícula gracias a una eficaz película. “Tiene un complejo termoactivo HeatBlock, que protege el cabello contra el calor excesivo producido por secadores, planchas e instrumentos calientes”, asegura.

Para no quemarse el pelo, el protector en espray de Fanola es muy efectivo.

Ojo con el secado

“Mucha gente, de apurete, suele usar secadores sin boquilla, por lo que la dirección del aire va para todos lados”, cuenta Sandoval. “Por eso el pelo queda inflado y con frizz. Lo que recomienda es usar la boquilla para “que direccione el aire. Mientras está mojado hay que peinar el cabello, desenredarlo y luego secarlo en dirección hacia abajo, para que las cutículas del pelo se vayan sellando. Eso automáticamente te va a quitar el frizz”.

Para sellar

“Después de alisar o secar, sí o sí necesitas sellar el pelo con un aceite. Si no, apenas salgas a la calle se volverá a inflar de nuevo”, advierte Sandoval. Si luchas constantemente contra el malvado frizz, el estilista recomienda un aceite de K18 ($69.990 en Bendita). “Tiene un control de frizz increíble: yo creo que controla hasta un 90%”, asegura.

Este producto es uno de los que está generando más ruido en TikTok, y se ha transformado en el favorito de muchas usuarias de la red social. Además de suavizar los cabellos rebeldes del frizz, reduce las puntas abiertas, añade brillo y a largo plazo promete una reparación a nivel molecular que revierte el daño que causa frizz en el cabello.

Otro de los aceites que sugiere es uno de los favoritos de todos los tiempos: Moroccan Oil, un producto que además de contribuir al tiempo de secado, aumenta el brillo dejando el cabello nutrido, manejable y suave con cada uso.

Si buscas un producto bueno y a un precio más accesible, Sandoval recomienda el aceite de argán. “Lo amo”, confiesa y es que “puede servirte de forma increíble para poder controlar el frizz e hidratar el pelo y todo”. Es posible encontrarlo en diferentes formatos y marcas.

Otras consideraciones

Usar fundas y protectores de seda

“Dormir con una funda de seda sobre la almohada te va a permitir que no se te corte el pelo y disminuir el frizz”, recomienda Sandoval. Si no te alcanza el presupuesto, también puedes dormir con el pelo amarrado, ojalá con una coleta no sintética para que no te genere estática.

No lavarse tanto el pelo

“Una de las mejores recomendaciones que puedo hacerle a alguien es que controle el lavado de cabello: que no lo haga todos los días, sobre todo con este clima”, comenta Sandoval. Quienes viven en la capital, sufren los estragos de la sequedad del aire y lo ejemplifica con una planta: si la sobreriegas, la terminas secando.

Lo mismo sucede con el pelo. “Hago la invitación para las personas que tienen pelo graso a que se laven un poquito menos el pelo, para que puedan controlar su pH y así no tengan necesidad ni de plancharlo ni de secarlo tanto. A la larga, eso lo único que hace es debilitar el cabello”, asegura.

Nunca con formol

Para quien se alise todos los días metódicamente, Sandoval recomienda acudir a un profesional y de ninguna manera hacerse un tratamiento con formol, un compuesto químico que solía utilizarse en tratamientos capilares para alisar el cabello y reducir el frizz.

Eso, antes de que se volviera objeto de controversia debido a los riesgos para la salud y al daño que puede causar al cabello, dejándolo frágil, roto y sin brillo. Para que no quedes con la duda, el estilista comparte una técnica para descubrir si el alisado que te están haciendo tiene o no formol: “cuando te haces un tratamiento capilar de alisado permanente y el peluquero te lo enjuaga de inmediato, es porque el producto no tiene formol; pero si el producto te lo tienes que llevar a la casa y alisar un par de veces, es porque sí tiene”, dice.

Prefiere alisados permanentes

Actualmente, hay varios tipos de tratamientos de alisados que puedes encontrar en el mercado, y así evitar el de la plancha a diario. “Si te quieres alisar y lucir siempre ordenada, acude a un profesional que te haga un alisado permanente, que dura entre dos, tres o incluso hasta cuatro meses. Así, con solo pasar la plancha muy de vez en cuando, o secando el pelo con dirección hacia abajo, quedas lisa al tiro”, opina.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 25 de agosto de 2023. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar