Cómo aprender punto cruz: la técnica más básica y fácil para empezar a bordar

Prepara la tela y el hilo: elige una tela de bordado y un hilo de bordado con el color que desees. En caso de que no tengas un patrón impreso, puedes dibujarlo en la tela, tal como lo plantea Claudia. Ella recomienda queoptar por lanas de buena calidad, “ojalá no sintética, para que así el tejido se mantenga firme y no se desarme al pasar por la esterilla”.